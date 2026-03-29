「国防総省が地上作戦に向け準備」アメリカメディア報道　「特殊部隊と歩兵部隊による襲撃作戦になる可能性」

アメリカメディアは28日、イランへの軍事作戦をめぐり、国防総省が数週間にわたる地上作戦に向けた準備を進めていると報じました。

ワシントン・ポストは、複数の当局者の話として、数千人に上る海兵隊員らが中東地域に到着したことなどを踏まえ、国防総省がイランでの数週間に及ぶ地上作戦に向けた準備を進めていると伝えました。

想定される地上作戦は、「イランへの全面的な侵攻ではなく、特殊部隊と歩兵部隊による襲撃作戦となる可能性がある」としています。

また、地上作戦をめぐりトランプ政権内では、石油の輸出拠点となるカーグ島の制圧や、ホルムズ海峡付近の沿岸地域への襲撃を通じ、民間船舶や軍艦を標的とする兵器を探し出して破壊する案が議論されてきたとも伝えています。

ホワイトハウスのレビット報道官はワシントン・ポストの取材に対し、「大統領に最大限の選択肢を提供するために準備を整えることが国防総省の役目であり、大統領が地上作戦の決定を下したという意味ではない」と述べたとしています。

想定される作戦期間について、ワシントン・ポストは、「数カ月ではなく数週間」とする当局者の話を伝えていますが、別の関係者は「数カ月」と見積もっているとしていて、トランプ大統領が計画を承認した場合、新たな局面を迎える可能性があると指摘しています。