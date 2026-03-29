俳優の峰竜太が２９日、総合司会を務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）最終回に生出演した。

現在７４歳の峰は、１９９３年１０月からＭＣを務める和田を支えてきた。エンディングで、峰は「さぁいよいよですね、レギュラーが最終回ということでまもなく終了なんですけど」と切り出し「アッコさん、テレビをごらんのみなさん、会場のみなさんに一言お願いします」と促し、和田にラストメッセージを促した。

これを受け和田は「アッコにおまかせ！４０年迎えましたけど、ご覧いただきましてありがとうございました」と万感を込め、涙を流しながら最後のあいさつを行った。

途中で和田が「ちょっと今、ちょっと感無量になっておりまして、こんなことではダメなんですよね？誰か殴るヤツ…本当にじゃあ、１人ずつビンタでいい？」と笑わせると峰は笑顔で「最終回に」などと突っ込み笑わせた。峰から特別なラストメッセージはなく最後まで和田を支え続けた見事なまでに「脇役」に徹した名司会者だった。

１９６３回目となった最終回では、スタジオに「準レギュラー」を務める出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山、陣内智則、井戸田潤、「囲碁将棋」文田大介＆根建太一、「見取り図」盛山晋太郎＆リリー、「ニューヨーク」嶋佐和也＆屋敷裕政、朝日奈央、岡田紗佳、中川安奈、山之内すず、なえなの、立花琴未（ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ）、白石まゆみ（ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ）が出演した。過去の名場面をＶＴＲで放送。さらにスタジオでは２０２０年９月にはギネス世界記録に認定された「生放送バラエティー番組、同一司会者最長放送」を「４０年１７４日」に更新したことが表彰された。

「アッコに―」は、１９８５年１０月６日に「アッコ古舘のあっ！言っちゃった！」の後番組としてスタート。和田の歯に衣着せぬ発言で人気を集め、昭和、平成、令和の３年代にわたって日曜の昼を盛り上げてきた。最高視聴率は８９年３月５日放送の２０・２パーセント（世帯。ビデオリサーチ社調べ）。同局に多大な貢献を果たした和田は今年３月にＪＮＮネットワーク協議会で特別功労賞を受賞した。

来週からの後番組は、お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也がＭＣを務める情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）がスタートする。