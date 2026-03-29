◇第98回選抜高等学校野球大会 準決勝 智弁学園 2-1 中京大中京(29日、甲子園球場)

春のセンバツ高校野球準決勝第1試合は、智弁学園(奈良)が逆転勝ちを収めて決勝進出を果たしました。

準々決勝では8点差を逆転勝ちし勢いに乗る智弁学園と、春のセンバツ最多61勝の中京大中京による一戦。両チームの背番号1同士による投げ合いで始まった試合は3回表、中京大中京・神達大武選手(2年)に犠牲フライを打たれ1点先制されます。

対する智弁学園は6回裏、2アウト1、3塁から馬場井律稀選手(3年)がレフトへ同点タイムリー。この回からマウンドに上がった太田匠哉投手(3年)を攻め立て同点に追いつきます。

さらに8回、送りバントで進めたランナーを2塁に置き、4番・逢坂悠誠選手(2年)が1塁線を抜ける決勝タイムリー2ベース。準々決勝に続き試合をひっくり返しました。

投げては杉本真滉投手(3年)が9回137球8奪三振の熱投。チームを決勝へと導きました。

10年ぶりの優勝を狙う智弁学園は31日の決勝で、大阪桐蔭(大阪)と専大松戸(千葉)の勝者と対戦します。