TOKYOチューリップローズ春限定♡あまおう苺のとろけるバラケーキ登場

見た目も味わいも華やかな春限定スイーツが、TOKYOチューリップローズから登場♡今回の新作は、バラの美しさとあまおう苺の贅沢な味わいを融合した特別なケーキ。とろけるような半生食感と上品な甘みは、春のご褒美にぴったりです。思わず写真に収めたくなる可憐なビジュアルで、心ときめくひとときを楽しんでみませんか♪

バラの形が美しい新感覚ケーキ

「チーズローズ・あまおう苺」は、まるで本物のバラのような見た目が印象的な春限定ケーキ。湯煎でじっくり火を通すことで、とろっとした半生食感を実現しています。

見た目の可愛らしさだけでなく、なめらかでみずみずしい口当たりが特徴。ひと口で広がる上品な味わいは、特別なティータイムを演出してくれます。

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あまおう苺×チーズの贅沢な味わい

福岡県産あまおう苺を使用し、濃厚な甘みとほどよい酸味をバランスよく引き出した一品。クリームチーズのコクと重なり合うことで、奥行きのある味わいに仕上がっています。

甘すぎずさっぱりとした後味で、最後まで飽きずに楽しめるのも魅力。花のような見た目とスイーツの満足感を同時に味わえる、まさに“花より団子派”にも嬉しいケーキです♡

販売情報をチェック

チーズローズ・あまおう苺



価格：4個入 1,380円（税込）

日持ち：当日中

販売期間：2026年4月1日(水)～5月26日(火)頃

販売店舗：TOKYOチューリップローズ 西武池袋店・阪急うめだ店・そごう横浜店・羽田空港第2ターミナル店

販売時間：①開店時～、②16:00～ の1日2回販売

※要冷蔵

※おひとり様2箱まで

春だけの特別なスイーツを♡

美しい見た目と贅沢な味わいを兼ね備えた「チーズローズ・あまおう苺」は、この季節だけの特別なご褒美スイーツ♡

自分へのご褒美はもちろん、大切な人とのひとときを彩る一品としてもおすすめです。

数量や販売時間に限りがあるため、気になる方は早めのチェックを。春の訪れを感じる華やかなスイーツで、心まで満たされる時間を楽しんでみてください♪