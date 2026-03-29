■MLB ドジャース 3ー2 ダイヤモンドバックス（日本時間29日、ドジャースタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのダイヤモンドバックス戦に“1番・DH”で出場し、2打数0安打2四球。3戦連続で出塁をマークするも、前日に続き快音は響かず。しかしドジャースは31歳の誕生日を迎えたW.スミスの逆転2ラン本塁打で3ー2で勝利、開幕3戦連続逆転勝利で3連勝を飾った。

試合は1点ビハインドで迎えた8回、2死からM.ベッツ（33）が四球で出塁すると、続く4番・W.スミス（31）が2ラン本塁打を放ち、逆転に成功。リードを奪ったドジャースは9回、“新守護神”E.ディアズ（32）が無失点で締め、2戦連続セーブをマークした。

ドジャースの先発・T.グラスノー（32）は立ち上がり、1死から2番C.キャロルに内野安打で出塁を許すと、2死二塁の場面でP.スミスに左前適時打を浴び、先制点を奪われた。さらに3回には1死三塁からキャロルに中犠飛を許し2ー0とリードを広げられる。

ダイヤモンドバックスの先発・E.ロドリゲスに対し、大谷は第1打席、第2打席共に四球で出塁するも得点には繋がらず。5回には1死からM.ロハス（37）が左安打を放ち、大谷が第3打席を迎えた。しかしABSチャレンジの成功により、一時ボール判定だったものがアウトコース低めいっぱいのストライク判定に変わるなど2ストライクと追い込まれる。その後カウント2ー2とし5球目で二ゴロの併殺打に倒れた。

試合は後半に入り6回、この回先頭のK.タッカー（29）の打球をファーストを守るC.サンタナが失策。タッカーは盗塁も決め、得点の好機を作った。するとダイヤモンドバックスの2人目・J.ロアイシガに対し、2死二塁から5番・F.フリーマン（36）がレフトへの適時二塁打を放ち、1点を返した。

終盤7回からは、グラスノーに代わり2人目・A.ベシア（29）がマウンドに上がると三者凡退に抑えた。追いつきたい打線は8回、J.モリーヨに対し、大谷が第4打席に入るがフルカウントから一ゴロに打ち取られ、この試合で安打は出ず。

しかし1点ビハインドで8回、2死からベッツが四球で出塁すると続くスミスがセンターへ2ラン本塁打を放ち逆転に成功。昨年のワールドシリーズ第7戦で、延長11回に決勝アーチを放ったスミスが、自身のバースデーで再び勝負強さを発揮した。9回はメッツから移籍した“新守護神”ディアズが3者凡退でリードを守り切った。

同27日の開幕戦では山本由伸（27）が日本人投手史上初となる2年連続開幕戦白星を挙げた。前日の試合では4ー4で迎えた8回、今季カブスから移籍した新戦力、タッカーがタイムリーを放ち勝ち越し。9回はメッツから新加入のディアズがリードを守り切り初セーブ、ドジャースは開幕2連勝を飾っていた。

ドジャースは同31日から始まるガーディアンズとの3連戦初戦に佐々木朗希（24）が登板予定となっている。