“3億円豪邸が話題”鈴木奈々、愛車を公開「運転しやすくてお気に入り」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が29日、自身のインスタグラムを更新。愛車を公開した。
【写真】「運転しやすくてお気に入り」愛車を公開した鈴木奈々
「私の愛車です SUZUKIのクロスビーです」とつづり、ブラック×ホワイトのツートンカラーの愛車の写真をアップ。「小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすくてお気に入り！コンパクトカー大好き」と愛情たっぷりに紹介した。
これに対しファンからは、「素敵ですね」「似合っております」「家は３億だけど、車は庶民派」などの声が寄せられている。
鈴木は昨年9月に出演したフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』で、都内に3億円の豪邸を購入したことを告白。先月には、フジテレビのバラエティー番組『ザ・共通テン！』で自宅のクローゼットを初公開し、話題になっていた。
【写真】「運転しやすくてお気に入り」愛車を公開した鈴木奈々
「私の愛車です SUZUKIのクロスビーです」とつづり、ブラック×ホワイトのツートンカラーの愛車の写真をアップ。「小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすくてお気に入り！コンパクトカー大好き」と愛情たっぷりに紹介した。
これに対しファンからは、「素敵ですね」「似合っております」「家は３億だけど、車は庶民派」などの声が寄せられている。
鈴木は昨年9月に出演したフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』で、都内に3億円の豪邸を購入したことを告白。先月には、フジテレビのバラエティー番組『ザ・共通テン！』で自宅のクローゼットを初公開し、話題になっていた。