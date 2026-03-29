『刃牙道』第2クール、Netflixで配信 ティザーPV＆ビジュアル公開 第1クールは今年テレビ放送決定
アニメ『刃牙道』が、第2クールも引き続きNetflixで世界独占配信されることが発表された。あわせて、ティザーPVとティザービジュアルが公開され、第1クールが今年テレビ放送されることも明かされた。
【画像】覇気やばすぎ！『刃牙道』第2クールティザーPV場面カット
ティザーPVは、覇気を感じさせる宮本武蔵の姿とともに、「まだ我々は全力の宮本武蔵を見てはいない」と語る本部以蔵の印象的なセリフから幕を開ける本映像では、宮本武蔵から地下闘技場の戦士たちを“守護る”という本部以蔵の覚悟が存分ににじみ出ている。ジャック・ハンマーやガイアをはじめとし、宮本武蔵に噛みつくピクルや、首元を掴みながら渾身の一撃を叩き込む花山薫の姿も収められている。
それぞれのキャラクターが持つ圧倒的な個性と力がぶつかり合う様子が次々と映し出され、息を呑むような緊張感が漂う映像となっている。さらに、ついに宮本武蔵と対峙する本部以蔵の激しい攻防も描かれ、これから始まる熾烈な戦いへの期待を大きく高める内容となっている。
第2クールのティザービジュアルで「屠る」、「斬り登る」、「守護る」のキャッチコピーとともに描かれるのは、静かに相手を見据える鋭い眼差しとともに、内に秘めた圧倒的な力強さを感じさせる佇まいを見せる範馬刃牙、今まさに斬りかからんとするかのような激しい表情が描かれた宮本武蔵、さらに冷静に状況を見極めるような冷徹ともいえる視線の奥に、覚悟を潜ませる本部以蔵の姿。三者三様の異なる視線や表情によって、“静”と“動”、さらには思想の違いまでもが際立つ構図となっており、 “最強”を巡る価値観の衝突を強く印象づけるビジュアルに仕上がっている。
本作は、2014年から18年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて連載された板垣恵介氏による同名コミックを原作とし、“地上最強の親子喧嘩”が終結したのちの物語として展開される。アニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当している。
【画像】覇気やばすぎ！『刃牙道』第2クールティザーPV場面カット
ティザーPVは、覇気を感じさせる宮本武蔵の姿とともに、「まだ我々は全力の宮本武蔵を見てはいない」と語る本部以蔵の印象的なセリフから幕を開ける本映像では、宮本武蔵から地下闘技場の戦士たちを“守護る”という本部以蔵の覚悟が存分ににじみ出ている。ジャック・ハンマーやガイアをはじめとし、宮本武蔵に噛みつくピクルや、首元を掴みながら渾身の一撃を叩き込む花山薫の姿も収められている。
第2クールのティザービジュアルで「屠る」、「斬り登る」、「守護る」のキャッチコピーとともに描かれるのは、静かに相手を見据える鋭い眼差しとともに、内に秘めた圧倒的な力強さを感じさせる佇まいを見せる範馬刃牙、今まさに斬りかからんとするかのような激しい表情が描かれた宮本武蔵、さらに冷静に状況を見極めるような冷徹ともいえる視線の奥に、覚悟を潜ませる本部以蔵の姿。三者三様の異なる視線や表情によって、“静”と“動”、さらには思想の違いまでもが際立つ構図となっており、 “最強”を巡る価値観の衝突を強く印象づけるビジュアルに仕上がっている。
本作は、2014年から18年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて連載された板垣恵介氏による同名コミックを原作とし、“地上最強の親子喧嘩”が終結したのちの物語として展開される。アニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当している。
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