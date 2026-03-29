◇ナ・リーグ ドジャース3―2ダイヤモンドバックス（2026年3月28日 ロサンゼルス）

ドジャースが劇的な逆転勝利で開幕3連勝を収めた。1―2の8回に、この日31歳の誕生日を迎えたウィル・スミス捕手が逆転2ランを放ち、最終回は守護神のエドウィン・ディアス投手（32）が最終回を締めた。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）は2打数無安打2四球で、25年8月24日（同25日）から続けている連続試合出塁を34に伸ばした。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は大谷について言及した。

大谷は初回の第1打席、0―2の3回1死一塁からの第2打席とともに四球で出塁。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にベネズエラ代表として出場し、決勝のアメリカ戦で4回1/3を1安打無失点と好投。同国初の世界一に貢献したエデュアルド・ロドリゲスの球を慎重に見極めた。

5回1死一塁からの第3打席、カウント1―1から外角低めカットボールを見逃したが、相手のABSチャレンジによってボールがストライクに変更され、追い込まれる形に。最後はカウント2―2から92.7マイル（約149.2キロ）の直球に詰まらされ、二ゴロ併殺に倒れた。

2四球はあったが、開幕戦の第1打席で安打を放って以来、12打席連続無安打で打率は.125になった。それでもロバーツ監督は「特に問題はない。出塁できている」としたうえで「相手はかなり慎重に攻めているが、いくつか振っている球でミスもある。このシリーズでは内角をかなり攻められていた。だが、正直言って彼は問題ない。四球を取れている限り、いずれ長打も出る」と意に介さなかった。

チームはすべて逆転で開幕3連勝。投打がかみ合い、ワールドシリーズ3連覇に向けて、これ以上ない好スタートを切った。大谷の調子もシーズンが進むごとに上がっていくことは過去の経験則で知っている。「彼はやるべきことをやる」と淡々と話した。