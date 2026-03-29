タレントで歌手の和田アキ子さんが、3月29日、1985年から続く、TBS系の看板番組『アッコにおまかせ！』の最終回に出演。

４０年間にわたる、番組のフィナーレを迎え、万感の想いを語りました。



【写真を見る】【 和田アキ子 】 『アッコにおまかせ！』最終回 「生放送で４０年間、やれたことを、自分の中で、誇りに思っております」 万感の想い明かす



番組終盤、出川哲朗さんが、和田アキ子さんに、出演者を代表してメッセージ。続けて、スタジオの出演者全員で、和田アキ子さんの代表曲「あの鐘を鳴らすのはあなた」を合唱。





これを受けて、番組のフィナーレに、和田アキ子さんは「『アッコにおまかせ！』４０年迎えましたけれども、ご覧頂きまして、ありがとうございました。」「自分でも、４０年は続く…やらせてもらえるとは思ってなかったんですけれど、やっぱりここまで来れたのは、スポンサーになって頂いた会社の皆様、そして、いつも私を盛り上げてくれるスタッフの皆様、そして、今日もそうですけれども、１回でもレギュラー、３０年やっても準レギュラー、の皆さんが本番になると、みんな盛り上げてくれて…その人たちのお陰もありますけれども。何よりも、今、冷静に考えると、この４０年前からの、日曜日のお昼・１１時４５分に、チャンネルを合わせて頂いて、ご覧頂いた、視聴者の皆さんのおかげだと思っております。ありがとうございました。」と、感謝の想いを語りました。







続けて「生放送で４０年間、やれたことを、自分の中で、誇りに思っております」と、コメント。



更に「この番組は、一応、きょうで区切りですけれども、まだまだ私にはやりたいこともあって、歌ももっと勉強して、皆さんにも褒めて頂きたいし、色んな人と知り合って、また新しく、番組で皆さんに会えることを願っております。」と、涙ながらに語りました。







すると、和田アキ子さんは「ちょっと…今…感無量になっておりまして……こんなことではダメなんですよね…」と語ると「誰か…殴るやつ！？（笑）」「１人ずつ、ビンタで良い！？（笑）」と、ココでまさかの爛▲奪垣甅瓩魴り出し、スタジオを笑顔に。







そして、番組のラストに、和田アキ子さんは「また、元気に…皆さんと一緒に、違う所でお会いしたいと思います。心からです。心からです。本当にありがとうございました！！」と、万感の思いを込めて、締めくくりました。







和田アキ子さん自身が持つ、「生放送バラエティ番組同一司会者最長放送」のギネス世界記録は、きょう2026年3月29日をもって、40年と174日に更新されていました。







先日、JNNネットワーク協議会で特別功労賞を受賞した際、和田アキ子さんは、40年間、放送前日の土曜日は大好きなお酒を自ら断つなど、司会者としてのプライドを常に持ち、毎週の放送にのぞんでいたことを明かし、狎簑舒まない！ってずっと飲んでない。だから40周年続いたのかもしれません（笑）瓩伐饐譴鮠个錣擦討い泙靴拭



【 和田アキ子さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

1968年10月25日、「星空の孤独」でデビュー。

当時から“和製Ｒ＆Ｂの女王”と称され「笑って許して」で「第21回NHK紅白歌合戦」初出場。1972年「あの鐘を鳴らすのはあなた」で日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞。

2007年10月25日に歌手生活デビュー40周年目を迎え、ブラックミュージックの殿堂ニューヨーク“アポロシアター”にて東洋人初となる海外公演を成功させる。





2021年9月2日、配信限定シングル「YONA YONA DANCE」をリリース。YouTubeのMV再生回数は3000万回、TikTokでの総再生回数は5億回を突破。

2023年3月22日、最新曲「KANPAI FUNK」デジタルリリース。

同年、10月18日より、自身最後となるホールツアー「AKIKO WADA LAST HALL TOUR」を、東京、広島、名古屋、大宮、大阪の5都市で敢行し、大成功を収めた。







【担当：芸能情報ステーション】