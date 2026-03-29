「ラブキン2」元AKB48永尾まりや、美背中開放 大胆肌見せコーデにファン釘付け「セクシー」「綺麗すぎて目が離せない」
【モデルプレス＝2026/03/29】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（毎週水曜よる10時〜）に参加している元AKB48でモデル・女優の永尾まりやが3月28日、自身のInstagramを更新。背中が開いた私服ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元AKBメンバー「すべてが絵になる」マルタでの美背中開放ショット
永尾は「『ラブパワーキングダム2』 第7話 敗者復活で雰囲気が一気に変わる様子をご覧ください」とつづり、舞台であるマルタでの姿を複数枚投稿。大胆に背中の開いた淡いピンクのトップスで、しなやかなボディラインが際立つショットを披露した。
さらに「7話放送後は そのまま敗者復活の裏側未公開シーンが公開されました」「リアタイで観た人 まだ続きがあったのでもう1回観てみてね」と呼びかけ。続けて「来週は最終回！！あっという間の8話お楽しみに」と、番組のクライマックスに向けて期待を高めている。
この投稿には「背中が綺麗すぎて目が離せない」「私服もおしゃれ」「すべてが絵になる」「スタイル抜群」「セクシー」「最終回楽しみ」などといったコメントが寄せられている。
1994年3月10日生まれ。神奈川県出身。身長 159cm。血液型O型。2009年にAKB48の一員としてデビュー。2016年の卒業後は女優・タレントとして多岐に渡る活動を展開。ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブを開設中。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元AKBメンバー「すべてが絵になる」マルタでの美背中開放ショット
◆永尾まりや、美背中際立つ私服ショット披露
永尾は「『ラブパワーキングダム2』 第7話 敗者復活で雰囲気が一気に変わる様子をご覧ください」とつづり、舞台であるマルタでの姿を複数枚投稿。大胆に背中の開いた淡いピンクのトップスで、しなやかなボディラインが際立つショットを披露した。
◆永尾まりやの投稿が話題
この投稿には「背中が綺麗すぎて目が離せない」「私服もおしゃれ」「すべてが絵になる」「スタイル抜群」「セクシー」「最終回楽しみ」などといったコメントが寄せられている。
◆永尾まりや （ながお・まりや）プロフィール
1994年3月10日生まれ。神奈川県出身。身長 159cm。血液型O型。2009年にAKB48の一員としてデビュー。2016年の卒業後は女優・タレントとして多岐に渡る活動を展開。ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブを開設中。（modelpress編集部）
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