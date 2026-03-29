◆センバツ第１０日 ▽準決勝 智弁学園２−１中京大中京（２９日・甲子園）

中京大中京は（愛知）が智弁学園（奈良）に敗れ、準優勝した１９９７年以来２９年ぶりの決勝進出はならず。東邦に並ぶセンバツ最多５度目、そして甲子園では昭和１０度、平成１度に次ぎ、異なる３元号での優勝（過去３校）を目指したが届かなかった。

プロ注目の左腕・杉本真滉（３年）に対し、両チーム無得点の３回に無死三塁の好機を作り、３番・神達大武（２年）が中犠飛を放って先制。投げては先発の安藤歩叶（あると、３年）が強打の智弁学園打線を相手に５回３安打無失点と好投した。

６回からは左腕の太田匠哉（３年）にスイッチ。しかし、２死一、三塁から適時打を許して同点に追いつかれた。さらに８回１死二塁から３番・逢坂悠誠（２年）に適時二塁打を浴び、勝ち越しを許した。

前日２８日には杉本の先発を想定し、２時間半にわたるミーティングを実施。プロ注目の左腕攻略への対策を練った。９７年の準Ｖ時の主将だった高橋源一郎監督（４６）は試合前、「みんなで意見を出して考えました。みんなで攻略をしていかないとどうにもならないと思いますので、一人一人がどれだけしつこく、嫌らしく、粘り強く打撃ができるかだと思います」と分析。好投手を相手に一歩も引かず接戦を演じたが、わずかに届かなかった。