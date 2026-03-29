つくれぽ500人超え！材料5つで作る「レモンタルトクッキー」

春の訪れを感じさせるお菓子でティーブレイク

窓から差し込む陽光が春の暖かさを感じるようになってきたら、さわやかな味わいのスイーツでティータイムはいかがでしょうか。クックパッドの人気レシピの中から、レモンの香りと甘ずっぱさが絶妙な「レモンタルトクッキー」をご紹介します。





使う材料は5つだけ。家によくある材料で、お菓子作りの初心者でも簡単に作れるのが魅力です。オーブンでクッキー生地を焼いたあと、レモンフィリングを流し入れて二度焼きします。冷蔵庫でひと晩寝かせるとしっかり固まり、焼き上がり時よりきれいな黄色に仕上がります。

ほどよい甘ずっぱさがたまらなく美味と大好評！

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）にも「レモン風味が爽やか」「ほどよい甘酸っぱさがたまらない」など味に関する高評価をはじめ、「家にある材料で作れてうれしい」「簡単にお店のような仕上がりになった」などと喜びの声がたくさん届いています。





一口大にカットするとかわいらしく、レモンフィリングの層の明るい黄色が映えてワクワクしますね。実際に作った方も、レモンの皮を混ぜてアレンジしたり、砂糖の分量を調節したりしてお好みの味を見つけています。見た目も味もさわやかなレモンタルトクッキーをぜひ作ってみてください。