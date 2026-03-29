杉田かおる、13歳迎えた姪っ子を“顔出し”紹介「かおるさんに似てますね」「大きくなりましたねぇ」 姪っ子の手作りケーキには「すごっ」「プロ並み」と反響
俳優・タレントの杉田かおる（61）が27日、自身のインスタグラムを更新。「姪っ子の13回目のバースデー おめでとう」と祝福し、姪っ子の近影を“顔出し”で披露した。
【写真】「かおるさんに似てますね」「大きくなりましたねぇ」13歳迎えた姪っ子の“顔出し”ショット
杉田は「13年前も今年の様に少し早い桜の開花で、姪っ子が産まれた日も鎌倉のあたりは桜が満開、そして家のお庭のチューリップも沢山咲いていたのを思い出しました」と回顧しながら、成長した姪っ子の近影をアップ。
写真には、豪華なバースデーケーキを切り分ける姪っ子の姿がとらえられており、目にも華やかなショートケーキは姪っ子自身が手作りしたものであることを明かした。
コメント欄には「姪っ子ちゃん、お誕生日おめでとうございます」「久しぶりの姪っ子ちゃん登場」「大きくなりましたねぇ」「かおるさんに似てますね」「ケーキ、すごっ」「すっごく美味しそうなケーキ 上手ですね」「ゴージャスでボリュームまんてん」「パティシエの才能ありなのでは？」「手作りケーキプロ並みの素晴らしさです」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「かおるさんに似てますね」「大きくなりましたねぇ」13歳迎えた姪っ子の“顔出し”ショット
杉田は「13年前も今年の様に少し早い桜の開花で、姪っ子が産まれた日も鎌倉のあたりは桜が満開、そして家のお庭のチューリップも沢山咲いていたのを思い出しました」と回顧しながら、成長した姪っ子の近影をアップ。
コメント欄には「姪っ子ちゃん、お誕生日おめでとうございます」「久しぶりの姪っ子ちゃん登場」「大きくなりましたねぇ」「かおるさんに似てますね」「ケーキ、すごっ」「すっごく美味しそうなケーキ 上手ですね」「ゴージャスでボリュームまんてん」「パティシエの才能ありなのでは？」「手作りケーキプロ並みの素晴らしさです」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。