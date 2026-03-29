【3月28日のB2試合結果】神戸が福岡を破り西地区優勝達成…信州が福井との死闘を制しマジック「8」

3月28日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦の第27節GAME1が開催された。

プレーオフ進出をかけ、西地区対決となった熊本ヴォルターズと鹿児島レブナイズの一戦。試合序盤から点を取り合う激しい展開となり、第2クォーターに熊本はラウリー・アルキンズの得点をきっかけにして10－0のランを炸裂させ逆転すると、48－40で試合を折り返した。後半に入っても両者一歩も譲らぬ展開となるが、熊本は試合終盤3分間相手に得点を許さず、91－82で勝利し、プレーオフ進出にまた一歩近づいた。熊本ではアルキンズが26得点6リバウンドでチームをけん引した。

地区優勝へのマジックを「1」としている西地区首位の神戸ストークスは、ホームでライジングゼファー福岡と対戦。試合序盤から競った展開となるが、第4クォーターの終盤からは神戸が試合の主導権を握り、82－72で勝利し地区優勝を決めた。金田龍弥が17得点、ルーク・メイが16得点6リバウンド、木村圭吾が14得点で勝利に貢献した。

ホワイトリングでは、東地区首位を狙う信州ブレイブウォリアーズがプレーオフ進出を目指す福井ブローウィンズと激突。試合序盤から信州が主導権を握り試合を進めるが、第4クォーター残り2分10秒に福井に逆転を許す苦しい展開となるも、その後信州は、アキ・チェンバースが3ポイントシュートを沈め逆転に成功。マイク・ダウムもフリースローを2本決め、81－78で勝利し、東地区優勝のマジックを「8」とした。ダウムは16得点13リバウンドでダブルダブルを達成した。

そのほか、地区最下位同士対決ではベルテックス静岡が95－78で青森ワッツに快勝。横浜エクセレンスがトレイ・ボイドの20得点8リバウンド6アシストの活躍で岩手ビッグブルズに勝利した。

3月28日に行われたB2リーグ戦の試合結果一覧と最新の順位表は以下の通り。

■3月28日のB2試合結果



信州ブレイブウォリアーズ 81－78 福井ブローウィンズ



愛媛オレンジバイキングス 83－75 山形ワイヴァンズ



岩手ビッグブルズ 79－93 横浜エクセレンス



熊本ヴォルターズ 91－82 鹿児島レブナイズ



ベルテックス静岡 95－78 青森ワッツ



バンビシャス奈良 84－96 福島ファイヤーボンズ



神戸ストークス 82－72 ライジングゼファー福岡

■3月28日終了時点のB2順位表



【東地区】



1位 信州ブレイブウォリアーズ 39勝11敗



2位 福島ファイヤーボンズ 36勝14敗



3位 横浜エクセレンス 31勝19敗



4位 福井ブローウィンズ 29勝21敗



5位 岩手ビッグブルズ 11勝39敗



6位 山形ワイヴァンズ 11勝39敗



7位 青森ワッツ 10勝40敗

【西地区】



1位 神戸ストークス 45勝5敗



2位 愛媛オレンジバイキングス 34勝16敗



3位 熊本ヴォルターズ 31勝19敗



4位 鹿児島レブナイズ 25勝25敗



5位 ライジングゼファー福岡 21勝29敗



6位 バンビシャス奈良 15勝35敗



7位 ベルテックス静岡 12勝38敗

【ワイルドカード】



1位 福井ブローウィンズ 29勝21敗



2位 鹿児島レブナイズ 25勝25敗



3位 ライジングゼファー福岡 21勝29敗



4位 バンビシャス奈良 15勝35敗



5位 ベルテックス静岡 12勝38敗



6位 岩手ビッグブルズ 11勝39敗



7位 山形ワイヴァンズ 11勝39敗



8位 青森ワッツ 10勝40敗

【動画】地区優勝を決めた神戸vs福岡のハイライト