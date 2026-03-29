日本テレビの森圭介アナウンサー（47）が29日、自身のインスタグラムを更新。今月いっぱいで同局を退社する後輩の岩田絵里奈アナウンサー（30）へのメッセージを記した。

「岩田さんの日本テレビアナウンサーとしての最後のオンエアが無事終わりましたね」とこの日放送された同局「シューイチ」で岩田アナの最後の出演を報告した。

「新人の時に箱根駅伝の私のサブアナとして手伝ってくれましたが、実況資料をPCではなくスマホで打ち込み始めた時は、新時代の到来を感じました」とつづった。

「なんだかんだ一緒の仕事もたくさんありましたが、やはりスッキリで過ごした2年間は楽しかったです。めちゃくちゃな人でした。アナウンサーの概念を変えてくれました」と森アナ。「面白いだけじゃなくて、頭がよくて、努力の人。17歳下の後輩であり、戦友です。また相談に乗ってください。岩田さん、おつかれ！ありがとう！」と感謝で締めくくった。

岩田アナは慶大から2018年に日テレに入社。1年目から同局の人気番組「世界まる見え!テレビ特捜部」のMCを担当。「スッキリ」「Oha!4 NEWS LIVE」などを経て、現在は「シューイチ」「沸騰ワード10」などに出演。この日の「シューイチ」が日本テレビアナウンサーとして最後のレギュラー出演だった。