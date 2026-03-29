量子科学技術研究開発機構の高崎量子技術基盤研究所（群馬県高崎市）などは、アリが仲間と栄養を分ける助け合いを追跡・可視化することに成功したと発表した。

放射性ナトリウムを活用した技術を用いることで、従来とは異なり定量的な把握も可能となった。この手法は今後、農業や環境保全の分野でも応用できる可能性があるという。

アリは、子を産む女王と、エサ集めや子育てなどの働き手に分かれる「社会性昆虫」とされる。特別な司令塔がいなくても分業が成立し、集団として秩序ある行動ができるのが特徴だ。今回の研究は、アリが集めたエサがグループ内でどう分配されるかに注目した。

分析には、放射性同位元素（ＲＩ）を用いた「ＲＩイメージング」という手法を使った。人のがん診断や、植物内の栄養の動きの把握にも使われており、エサの動きを継続して追跡できる特長がある。今までは、エサを与えたアリを集団に戻しても観察に限界があり、エサに色素を混ぜた場合も、確認には腹部をつぶす必要があった。

今回の研究では、微量の放射性ナトリウムを混ぜたエサをアリに与えた。放出された放射線が体外からでも検出できることを生かし、どのアリがどれぐらいのエサをどの相手に渡したかを特定できるようになった。

この手法で、１００匹規模のアリ集団３グループで、エサの分配の様子を追跡することに世界で初めて成功。追跡画像の解析から、群れにエサが広がる時間や程度も判明した。２グループは２０分ほどでエサが行き渡ったのに対し、残る一つは行き渡らなかった。グループ間でのエサ集めや世話役といった、アリの割合の違いが影響したとみられている。

今後はエサを変えた実験も検討している。群馬県庁で記者会見した河地有木（なおき）プロジェクトリーダー（放射線計測）は、外来生物のヒアリを例に挙げて「虫をいかに根本的に退治するかという研究につながる」と述べ、生態保全や農業分野での活用の可能性を示唆した。エサの流れが分かり、効果的な駆除方法の開発が期待される。複数の巣を使って一部ルートを遮断する実験などを通して、人の社会では実験が難しい、物流面の解析に生かせるとの考えも示した。

２０２３〜２５年度に行った研究成果は２６日、科学誌サイエンティフィック・リポーツ（電子版）に掲載された。