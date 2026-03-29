歌手和田アキ子（75）が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」が29日、レギュラー放送最終回を迎えた。放送回数はこの日で1963回となった。

スタジオには出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山、陣内智則、井戸田潤、囲碁将棋、見取り図、ニューヨーク、朝日奈央、岡田紗佳、中川安奈、山之内すず、なえなの、立花琴未(CANDY TUNE)、白石まゆみ(SWEET STEADY)とこれまでの準レギュラーが大集合した。

出川は「アッコさん、40年お疲れさまでした。正直、今だから言いますけど、私はあなたのことが本当に苦手でした。理不尽に怒られたり、どつかれたり、何なんだろう、この人いうのがあったんですけど」と回顧。親しくなるほど「弱いところも見せてくれるようになったりして、なんて人間味があるんだ、ピュアで真っすぐに生きてるんだと、どんどん好きになっていきました。ここにいるみんながその思いだと思います」と代表してあいさつ。スタジオメンバー全員で、和田の代表曲「あの鐘を鳴らすのはあなた」の合唱をプレゼントした。

出川と勝俣に導かれて、和田も途中から輪に加わり、一緒に歌った。歌い終わると「ありがとう」と「すごい」を繰り返し、「すごいプレゼントだね。感激です。本当に。歌手じゃない人に歌ってもらって、最初ドキドキした。みんながパート別に歌ってくれたのがまたジーンときましたね。すごい胸にくる。本当にありがとうございました」と話した。