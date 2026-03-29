【グローバルワークのブラウン】が春にドンピシャ！ 楽ちんおしゃれな「優秀ワンピ」

今季も“ブラウン”のアイテムは注目したい存在。組み合わせに悩まず取り入れたいなら、コーデが即決まる「ワンピース」がおすすめ。そこで今回は【グローバルワーク】から登場している、前後2WAYで着用できるワンピースをピックアップ！ トレンドと着回し力を備えた優秀アイテムを、スタッフさんの着こなしとともにご紹介します。

前後2way × キャミデザインで着回し力満点！

【グローバルワーク】「2WAYアソートチェックワンピ」＜ブラウン × チェック＞\6,990（税込）

ポコポコとした表情の生地を使用したキャミワンピ。Vネックとスクエアネックの前後2WAYで着られるデザインで、ガラッと雰囲気を変えて着回せるのが魅力。インナー次第でロングシーズン使えるから、コーデ組みに悩んだときや忙しい日に一役買ってくれそうです。

ふんわりシルエットがかわいいティアードワンピ

【グローバルワーク】「2WAYドットティアードワンピース」＜ブラウンドット＞\6,990（税込）

ふんわりと広がるティアードシルエットが魅力のロングワンピース。こちらはクルーネックとVネックの前後2WAY仕様。小粒のドット柄なので上品に着こなせそうです。今っぽく着こなすなら、スタッフさんのようにパンツをレイヤードしてみて。

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