30年むすっとしていた「気難しいおじさん」が、、、孫を前に見せた『別人の姿』に驚き！
友人Aの話です。
30年近く見てきたご近所のおじさんには、いつも静かに座っている印象しかありませんでした。
けれど、ある日見た光景に、Aと母は思わず目を疑うことになります。
静かな人
「いつもああいう人なんよ」
Aの家の近くには、家族ぐるみで付き合いのあるご近所のおじさんがいました。
私たちが遊びに行っても、おじさんは部屋の隅に静かに座っていることがほとんどです。
愛想が悪いわけではありません。
ただ、あまり話さず、笑顔を見ることもめったにない人でした。
Aは子どものころから30年近く、そんなおじさんの姿を「その人のありのまま」として見てきたのです。
変わらぬ姿
家族でその家を訪ねるたび、部屋の様子はいつも似ていました。
奥の座布団に腰かけ、おじさんは静かにテレビを見ています。
周りでは大人が話し、子どもが遊んでいても、おじさんの視線はテレビから動きません。
ときどき話し声がうるさいと叱られることはありましたが、それ以外は静かに座っている人でした。
Aにとって、おじさんは「静かな人」という印象のまま、長い時間が過ぎていきました。
それは、Aの中でずっと変わらない、揺るぎない姿のように思えていたのです。