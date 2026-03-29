30年むすっとしていた「気難しいおじさん」が、、、孫を前に見せた『別人の姿』に驚き！

友人Aの話です。

30年近く見てきたご近所のおじさんには、いつも静かに座っている印象しかありませんでした。

けれど、ある日見た光景に、Aと母は思わず目を疑うことになります。

静かな人

「いつもああいう人なんよ」

Aの家の近くには、家族ぐるみで付き合いのあるご近所のおじさんがいました。

私たちが遊びに行っても、おじさんは部屋の隅に静かに座っていることがほとんどです。

愛想が悪いわけではありません。

ただ、あまり話さず、笑顔を見ることもめったにない人でした。

Aは子どものころから30年近く、そんなおじさんの姿を「その人のありのまま」として見てきたのです。

変わらぬ姿

家族でその家を訪ねるたび、部屋の様子はいつも似ていました。

奥の座布団に腰かけ、おじさんは静かにテレビを見ています。

周りでは大人が話し、子どもが遊んでいても、おじさんの視線はテレビから動きません。

ときどき話し声がうるさいと叱られることはありましたが、それ以外は静かに座っている人でした。

Aにとって、おじさんは「静かな人」という印象のまま、長い時間が過ぎていきました。

それは、Aの中でずっと変わらない、揺るぎない姿のように思えていたのです。