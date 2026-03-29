この先3月30日(月)〜4月11日(土)の期間は、前線や低気圧の影響で全国的に曇りや雨の日が多いでしょう。桜が見頃を迎える所が多いですが、お花見日和は貴重となりそうです。31日(火)〜4月1日(水)頃は本州付近を低気圧が通過するため、広く雨が強まり、九州や東海を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。

3月30日(月)〜4月5日(日) 雨の降る日が多い 警報級の大雨の恐れも

3月30日(月)〜4月5日(日)の期間は、全国的に雨の多い1週間となりそうです。



30日(月)は西から天気が下り坂で、九州は夕方から、中国や四国は夜から雨が降り出すでしょう。31日(火)〜4月1日(水)は本州付近を前線を伴った低気圧が通過し、広く雨や雷雨となりそうです。九州や東海を中心に激しい雨が降り、警報級の大雨となる恐れがあります。



また、4日(土)〜5日(日)も前線や低気圧が列島を通過し、広く雨が降るでしょう。前線や低気圧通過時には雨や風が強まりそうです。



最高気温は平年並みか高い日が多いですが、2日(木)は関東ではヒンヤリするでしょう。東京都心の最高気温は13℃と日中も厚手の上着が必要になりそうです。

4月6日(月)〜4月11日(土) 太平洋側を中心に雨の降る日が多い

4月6日(月)〜4月11日(土)の期間も太平洋側を中心に雨の降る日が多くなりそうです。



6日(月)は本州付近は広く晴れますが、7日(火)以降は九州から関東を中心に断続的に雨が降るでしょう。菜種梅雨(春の長雨)となる見込みです。桜が見頃を迎える所が多いですが、お花見日和は貴重となりそうです。お花見の計画はこまめに天気予報をチェックしてください。



最高気温は平年より高い日が多いでしょう。北海道でも15℃前後、東北でも20℃近くまで上がる日が多くなりそうです。関東から九州では20℃以上の日が多く、雨でも寒さはなさそうです。最低気温は12℃くらいで、朝晩は薄着ではまだヒンヤリするでしょう。服装で上手に調節してください。