◆米大リーグ ドジャース３―２ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２８日（日本時間２９日）、開幕３戦目だった本拠地・ダイヤモンドバックス戦でも３試合連続の逆転勝ちを収め、８連勝発進だった昨季に続いて２年連続で開幕３連勝となった。１点を追う８回にスミスが逆転の２号２ランを放った。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は２打数無安打、２四球で１２打席連続安打なしとなった。

試合後、ロバーツ監督は「打席では、相手投手陣が明らかに慎重に投げてきていて、彼がスイングしてもわずかに外れてしまう球もある。このシリーズ、相手は彼を内角攻めで締め上げようとしていた。でも、正直なところ、四球を選べさえすれば彼は大丈夫だと思う。そうすれば長打も出るし、打点を稼ぐだろう。相手は戦歴豊富な打線だし、ベテラン選手も揃っている。彼らはこうした状況を何度も経験しているし、昨年は４０回以上の逆転勝利を収めている」と話した。

大谷は初回に四球を選び、昨季から続く連続試合出塁を「３４」に伸ばした。続く３回の２打席目も四球を選んだ、５回には二ゴロ併殺打、８回先頭の４打席目も一ゴロに倒れて１２打席連続無安打となった。

２６日（同２７日）の開幕戦では、初回先頭の１打席目に右前安打。打球速度１１１・１マイル（約１７８・８キロ）という強烈な当たりで２０年以来６年ぶりにシーズンの初打席で初安打を放った。だが、その後は３四死球がありながら、試合前の時点で８打席連続で無安打。この日の試合開始前の時点で打率は６打数１安打の打率１割６分７厘となっていた。

この日の試合前はブルペンでの投球練習を行って２７球を投げ、今季初登板となる３日後の３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦へ備えていた。