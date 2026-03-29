◆センバツ第１０日 ▽準決勝 智弁学園２−１中京大中京

智弁学園が中京大中京に逆転勝ちし、初優勝した２０１６年以来、１０年ぶり２度目の決勝進出を決めた。

１点を追う６回２死一、三塁で５番の馬場井律稀（３年）がこの回から登板した中京大中京の左腕・太田匠哉（３年）から左前へ同点適時打。三塁側アルプスから魔曲「ジョックロック」が流れる中、小坂将商監督が「打線のキーマンの一人」と語っていた背番号８が勝負強さを発揮した。

８回１死二塁では４番の逢坂悠誠（２年）が右翼線二塁打を放ち、勝ち越しに成功した。

智弁学園は初戦で花巻東を４−０で下すと、神村学園、花咲徳栄、中京大中京と強豪を続々撃破。２回戦以降は３試合連続逆転勝ちと粘り強い野球で聖地を沸かせた。準々決勝の花咲徳栄戦では、０−８から大逆転。センバツ史上最大の逆転勝ちを演じた勢いそのままに、決勝へとコマを進めた。

◆今大会の智弁学園

１回戦 ４−０ 花巻東

２回戦 ２−１ 神村学園

準々決勝 １２−８花咲徳栄

準決勝 ２−１ 中京大中京