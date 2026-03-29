日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２９日に放送された。

同番組は長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が、意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は２４日に放送された同局系クイズ番組「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？ 賞金１０００万円ＳＰ」（火曜・後８時）に３人でタッグを組んで出演した際の裏側に完全密着した模様が放送された。

賞金が１０００万円とあってやる気満々の３人は本番２週前のロケバスの中でもクイズを解く練習。小学４年レベルの問題として、とある都道府県の形をした画像を見て県名を答えるクイズでは教員免許を持つ山内が一目で「岐阜」と解答。隣の一茂は「これどこ？岐阜なんだ〜。でもこういうのは教職持ってる山内の方が詳しいもんね。だから岐阜なんじゃない」と従った。

しかし正解は「静岡」。本番であったら即終了で賞金１０００万円獲得ならずとあって、練習にも関わらず山内は「ごめんなさい」を連呼。一茂は「なんでお前、そんなに自信持って言えるの！？俺はお前が絶対正しいなと思ったわけよ」と山内を追及した。

すると山内は「その考えを捨ててほしい。チーム戦なんやから啓発としてやりました」と言い訳。これには濱家は吹き出し、一茂はあきれ果てていた。