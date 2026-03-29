劇場版『魔法科高校の劣等生』主題歌はLiSA「氷のように閉じ込めていた感情を、叫ぶように歌いました」 映像公開
劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』（５月８日公開）の本予告映像＆第3弾キービジュアルが公開された。主題歌は第1シーズンオープニングテーマ「Rising Hope」、第3シーズンオープニングテーマ「Shouted Serenade」に続き、『魔法科』と3度目のタッグとなるLiSAの新曲「YES」に決定した。
【動画】深雪の姿やばい！公開された劇場版『魔法科高校の劣等生』映像
『魔法科高校の劣等生』は、魔法が技術として確立された世界を舞台に、通称“魔法科高校”に通う1組の兄妹と仲間たちの波乱の日々を描いた物語。テレビアニメ、劇場アニメ、コミックス、ゲームなど多くのメディアミックスが展開されており、2021年7月に10周年を迎えた。
原作・佐島勤、イラスト・石田可奈によるシリーズ累計2500万部突破（原作小説シリーズ累計1400万部）を突破している作品で、テレビアニメが2014年より放送がスタートし、スピンオフアニメ『魔法科高校の優等生』も2021年に放送された。
■『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』あらすじ
魔法が現実の技術として確立されて約一世紀が過ぎた2096年。とある兄妹が高校二年の冬を迎えようとしていた。魔法師として致命的な欠陥を抱えて産まれた兄・達也。魔法師として稀有な才能を持ち、容姿・頭脳ともに完璧な妹・深雪。劣等生と優等生、立場は違えど二人は仲睦まじい兄妹として過ごしてきた。一通の手紙が届くまでは。
その手紙は四葉本家で開かれる元旦の集まり〈慶春会〉への招待状だった。当主の四葉真夜と分家の当主たちが一堂に会するこの集いで、四葉家次期当主が指名されることに。そこで衝撃の真実が告げられる。9年ぶり、シリーズの重要な転換点である《四葉継承編》、ついに、兄・達也と妹・深雪の本当の関係が明かされる！
■LiSAコメント全文
劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」主題歌を私LiSAが担当します。
シリーズ楽曲を歌うのは今回で3回目。
みなさんと共に見届け、握りしめてきたメッセージのその先へーー
物語の続きは、深い雪が溶ける春に劇場公開です。
氷のように閉じ込めていた感情を、叫ぶように歌いました。作品とともにお楽しみください。
【動画】深雪の姿やばい！公開された劇場版『魔法科高校の劣等生』映像
『魔法科高校の劣等生』は、魔法が技術として確立された世界を舞台に、通称“魔法科高校”に通う1組の兄妹と仲間たちの波乱の日々を描いた物語。テレビアニメ、劇場アニメ、コミックス、ゲームなど多くのメディアミックスが展開されており、2021年7月に10周年を迎えた。
■『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』あらすじ
魔法が現実の技術として確立されて約一世紀が過ぎた2096年。とある兄妹が高校二年の冬を迎えようとしていた。魔法師として致命的な欠陥を抱えて産まれた兄・達也。魔法師として稀有な才能を持ち、容姿・頭脳ともに完璧な妹・深雪。劣等生と優等生、立場は違えど二人は仲睦まじい兄妹として過ごしてきた。一通の手紙が届くまでは。
その手紙は四葉本家で開かれる元旦の集まり〈慶春会〉への招待状だった。当主の四葉真夜と分家の当主たちが一堂に会するこの集いで、四葉家次期当主が指名されることに。そこで衝撃の真実が告げられる。9年ぶり、シリーズの重要な転換点である《四葉継承編》、ついに、兄・達也と妹・深雪の本当の関係が明かされる！
■LiSAコメント全文
劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」主題歌を私LiSAが担当します。
シリーズ楽曲を歌うのは今回で3回目。
みなさんと共に見届け、握りしめてきたメッセージのその先へーー
物語の続きは、深い雪が溶ける春に劇場公開です。
氷のように閉じ込めていた感情を、叫ぶように歌いました。作品とともにお楽しみください。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優