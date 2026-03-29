アイドルグループ乃木坂46の梅澤美波（27）が29日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。SNSの利用について語った。

番組では、SNS依存をめぐる話題を取り上げた。幼少期に交流サイト（SNS）依存に陥ったのは運営企業に責任があるとして、利用者の女性（20）が損害賠償を求めた訴訟で、米カリフォルニア州ロサンゼルスの地裁陪審は25日、インスタグラムを運営するIT大手メタとYouTubeを傘下に置くグーグルの責任を認め、懲罰的賠償を含めて計600万ドル（約9億5000万円）の賠償を命じる評決を下した。中毒性が高いと判断したと米メディアが報じた。

若者のSNS依存が社会問題化する中、企業側の責任を認める「画期的な判断」（米メディア）となった。米国ではSNS運営企業の責任を問う多数の類似訴訟が起こされており、先行事例として注目されていた。今後の未成年の利用規制に影響する可能性がある。

梅澤は「企業側の責任が認められたことに驚いたんですけど。今の時代、とても大きな問題だと思ってて。SNSの便利さに助けられていることも多いんですけど、遮断しようと思えばできる環境にいるので。あらためて使い方を見直していかなければいけないと思います」とコメントした。