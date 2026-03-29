〈「“優しいおばあちゃん”とは別の顔」美智子さまの前で天皇は“蛇に睨まれた蛙”と評する声も⋯日本人が知らない『天皇家の特殊な親子関係』〉から続く

「外では天女の顔だが、内では般若の顔だ」――。そんな激しい二面性を指摘する声もある美智子さま。その厳しさは、側近だけでなく、長男である徳仁天皇の幼少期の教育にも及んでいたとされる。

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だが一方で、その徹底した教育は、誠実さや几帳面さといった人格の核を形づくり、天皇としての資質に大きな影響を与えたとも指摘されている。

本稿では、ジャーナリスト・大木賢一氏の著書『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』（講談社）より一部を抜粋し、厳しさと慈愛が交錯する「天皇家の親子関係」の実像に迫る。（全2回の2回目／最初から読む）



美智子さまのご教育とはーー ©getty

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関係者の声

宮内庁内でも美智子上皇后を恐れる人は多く、近くで仕えた何人もの人は、幹部と言っていいほどの地位でありながら「今日もまた叱られるのかと思うと、朝行くのが憂鬱だった。叱られない日は心の底からほっとした」などと話す。

「外では天女の顔だが、内では般若の顔だ」と、激しい二面性を指摘する関係者もいた。皇太子妃時代に洋服の仕立てをしている際、体形の欠点を指摘されて物を投げつけたと聞いたこともある。

そうした美智子上皇后の激しい気性は、当然ながらわが子浩宮にも向けられたであろう。しかし、その厳しい教育は、いくつもの麗しい成果ももたらしたようだ。

『浩宮の感情教育』には、次のような記述があり、徳仁天皇が幼い頃に身につけた人間としての美質に目を見開かざるを得ない。また、それをもたらした美智子上皇后と明仁上皇にも敬服するしかない。

浩宮も日直当番は勿論あった。彼がサボったという記憶は全くない。たまには日誌も書いていた。字は上手とはみえなかったが、丁寧な字だった。作文の際の字と変らない几帳面な字で書かれていた。日誌は普通、急いで書いて早く帰ろうとするため、乱雑になりがちだったが、彼の場合はそういうことはなかった。いつもと同じで目立たないというのが、浩宮の特徴といえば言えた。

別の頁では「ありがとう」という感謝の表現について、こんなふうに書かれている。

また土曜日など、昼から午後にかけてのミーティングのときには、社問研のメンバーは学校の近くにあるそば屋からざるそばをとることがあった。浩宮は弁当をたいてい持ってきていたが、皆に付き合ってざるそばを食べていた。そして後片づけも、よく彼が一人でやっていた。高等科の用務の女性が通りかかって、そばの笊を重ねて運んでいる浩宮をみかけ「あら、宮様、運びますから……」と手を出すと、「ありがとう、でも運べますから」と笊を渡すことなく自分で持って行ったこともあった。こんなことも彼にとっては新鮮な体験だったのかもしれない。と同時に、自然に「ありがとう」と答え「でも運べますから……」と口に出るところに、いかにも育ちのよい人柄がにじんでもいた。浩宮は感謝の表現としての「すみません」を使うことはなかった。常に「ありがとう」とはっきり言った。

天皇はなぜ「山登り」に惹かれたのか？

小坂部氏の著作からは、人間としての「個」を持つより先に超人的な道徳を求められ続け、帝王の資質を純粋培養された者の寂しげな表情が浮かんでくる。だが、担当記者時代に私が仕事として会い、数少ないながらも話したことのある徳仁皇太子は、豊かな人間味を感じさせる魅力的な人物だった。

個人的な思いになるが、高校生時代からずっと登山を続けてきた私は、皇室の縛られた世界にいながら、やはり登山という行為に心引かれたという徳仁皇太子の内面にとても興味があった。それは興味というより同情に近い好奇心だったかもしれない。

登山というのはきわめて内省的で、基本的に孤独な行為だと思う。誰かと一緒に登る場合でも、ずっと話しているわけではないし、どんなに苦しかろうが、結局最後は自分の足で歩いて帰ってくるしかない。そして、山に入り何日もそこで過ごすという行為には、どこか世の中に背を向けようとする、浮世離れした「世捨て人」の要素が漂う。快適で便利な街の暮らしを捨てる代わりに、人間社会の煩わしさから逃れる。頭上から前方後方、時には足元にまで広がる圧倒的な空の広さの中で、自分が自由であり孤独であることを実感する。

皇長孫や皇太子の立場で同じことを求めたのだとすれば、そこには常人には計り知れないほどの、自由と孤独への渇望があったのではないかと思う。もともとは子どものころ、赤坂御用地の中に古い街道の跡があるのを見つけて、この先には何があるのだろうと、踏み出すことのできない塀の外の世界を思ったのだという。

そのような話を聞いていた私は、もし機会があるなら徳仁皇太子に山への思いを聞いてみたいと思っていた。そして、そのようなことを聞ける機会が巡ってきたので、こう聞いてみた。

徳仁皇太子の答えは⋯

「私は山登りの中でも、沢登りが大好きなんです。冷たい水の中をばしゃばしゃ歩いて渡ったり滝をよじ登ったり、好きなだけ水が飲めるし、疲れたら適当な川原にテントを張って、夕暮れにイワナを釣って、流木を集めてたき火を起こして魚を焼いて、それを食べながら、星空の下で仲間と酒を飲む。最高の山旅です。殿下も本当は、そういう沢登りとかロッククライミングとか、そういうこともしてみたいのではないですか」

徳仁皇太子の答えはこうだった。

「とても私にはそのようなことはできませんが、登山道であっても、歩いていると、沢を横切ることがあり、そういう時には上の方を見上げて、ああこの先には自分が本でしか読んだことのない、そういう世界があるんだろうな、と思うことはあります」

皇太子という地位にありながら、なんといういじらしい、つつましい答えなんだろうと思い、私は何か切なくなってしまった。この人は、大好きな自然の中で羽を伸ばして好きにふるまうことも、一人になることすらもできないのだ。

不適切な比較をしていることは承知の上で記すが、私はこの時「いじらしい」と感じた自分の気持ちを振り返ると、雅子皇太子妃が1993（平成5）年の婚約会見の際に、プロポーズのやり取りについて述べた言葉との類似性を感じずにはいられない。

徳仁皇太子が「僕としては雅子さんに皇室にぜひとも来ていただきたいとずっと思っているけれども、本当に雅子さんのことを幸せにして差し上げられるのだろうか」と控えめに話したのを、「小和田雅子さん」はこう受け取ったという。

小和田雅子さん「殿下のことをお幸せにして差し上げたい」

「皇太子殿下の真摯な誠実なお言葉をいただいてそのお気持ちを私として大変幸せに思うことができましたので、私にできることでしたら殿下のことをお幸せにして差し上げたいと思った次第です」

徳仁皇太子は、よくあるプロポーズや花嫁の父への台詞のように「必ず幸せにします」などと大きなことは言わなかったようだ。その代わりに、自分の境遇で相手を幸せにできるかどうかという「自信のなさ」を、正直に口にした。

「小和田雅子さん」はそこに「誠実さ」を感じたのだろう。私にはその気持ちがよく分かるような気がする。

「大きな言葉で自分を語ろうとはしない」

徳仁天皇のライフワークとも言える「水に関する問題」の研究を支える関係者からも、似たような話を聞いたことがある。徳仁天皇が水の問題に関心を持ったきっかけは、27歳の時、ネパールで水汲みに列をなす女性や子どもたちの姿を見たことだったというのが定説になっているが、本人は決してそのような言い方をしないのだという。「普通なら、あれが私の原点でした、などと言ってしまいそうなものだが、決してそういう大きなことを言おうとしない。大きな言葉で自分を語ろうとはしない」。

それが、この関係者が感じた徳仁天皇の人間性だったという。

メディア利用の功罪

これまで好意と同情をもって描いてきた徳仁天皇夫妻だが、私とてそのすべてを手放しで賞賛するつもりはない。即位後の様子を側聞するに、批判されるべきところもあると思う。

その一つが「遅刻の癖」だ。行幸啓に際しての皇居の出発や訪問先での「お出まし」が、予定よりも数十分程度遅れることが頻繁にあると聞く。

その理由は定かではないが、まず雅子皇后の出発の準備が遅れ、徳仁天皇と二人でいる部屋に入って出発を促すことが、周囲の誰にもできない状況なのだという。

徳仁天皇即位後は雅子皇后が多くの公務をこなしているため、メンタルの調子が相当上向いていると見られがちだが、実際にはそれほどではなく、依然として調子に「波がある」のだとの指摘も耳にする。したがってこうした要望は本人には酷なことなのかもしれないが、周囲の多くの人々や奉迎者を待たせ続けるのが常態化している現状は、問題視されてしかるべきだろう。こうした状況を徳仁天皇が改善しようとせず、ひたすらに「ガード」しているのだとしたら、それは「妻を守る」態度が行き過ぎているととられても仕方がないのではないか。

もう一つは、記者との関係性に変化が生じつつある気配である。何度も触れたように、明仁上皇夫妻は皇太子時代から情報発信に熱心で、記者に対してさまざまなエピソードを提供してきた。その風潮は、令和になった今でも変わることはなく、「上皇職」は、夫妻の日々の様子を事細かに知らせている。つまり、「報じてほしい」ということだ。徳仁天皇夫妻はこれまでそうした傾向とは無縁とみられていたが、最近では側近による定例のレクチャー前に、その内容について細かな指示をするようになっているという。

皇室を巡る「美談」は誰が語るのか？

私の経験上、皇室を巡る「美談」は、こうした側近によるレクチャーの場で語られることが多いと言える。メディア側が取材努力で探し出すというよりも、皇室側から「知らされる」のだ。皇室と宮内庁の側が報じてほしいから進んで話を提供しているわけであり、「麗しいエピソード」を絶えず求めているメディアは喜んでそれを報じる。

私自身は、こうして相手側から提供される情報によって「美談」を書くことに、なんとも言えぬ嫌悪感を覚える。期待された通りに書かされることに一種の屈辱を感じるからだ。

皇族本人と当局による「エピソード操作」がどのように行われるか。またしても平成の事例の批判になってしまうが、宮内庁の発表が発端となり、次第にストーリーが成長していった例を紹介したい。エピソードとは次のようなものだ。

2016（平成28）年9月、明仁天皇夫妻は東日本大震災の被災地である岩手県を訪問し、大槌町のホテルに宿泊した。この宿と夫妻は約20年前から縁があった。夫妻が宿泊し、浜辺に咲いていたハマギクの種子がホテル側から贈られていたのだ。夫妻はそれを皇居で育てた。震災でホテルは津波に襲われ、社長らが犠牲になった。夫妻が散策した砂浜も津波で消失した。再建をあきらめかけていた関係者らは、震災半年後の美智子皇后誕生日の際に宮内庁が公開した写真を見て驚く。皇居に咲くハマギクとそれを見る夫妻の姿が写っていた。ハマギクの花言葉は「逆境に立ち向かう」。勇気を得た関係者らはホテルの再建を決意した。夫妻がこのホテルを再訪したのはその5年後のこと。関係者と旧交を温め、今はテラスで咲くハマギクの花を観賞した。

この年の9月の前後、この物語を、メディアの多くが報道した。ホテル訪問前に紹介する社もあり、その後も、夫妻の被災地への思いを象徴する物語として何度も書かれた。このストーリーを報道各社はどうやって知ったのか。

結論から言うと、発端は、この5年前、2011（平成23）年の、宮内庁側の発表だった。皇居の写真というのは、同年10月の美智子皇后77歳の誕生日に際して公表されたものだった。

成長する「物語」

77歳の誕生日にあたり、「読売新聞」は「皇后さま『復興 見守っていきたい』 きょう77歳」と題する記事を掲載し、写真説明として「皇居・御所の近くで、ハマギクを観賞される両陛下。14年前に訪れた岩手県大槌町に咲いていた花の種を取り寄せられた。5月、被災した同県沿岸をヘリから見た際は、同町の被害も気にかけられていたという（6日撮影）＝宮内庁提供」と書いている（「読売新聞」2011年10月20日）。

「毎日新聞」も同じ写真を載せ「東日本大震災以前に岩手県大槌町から取り寄せた種から育ったハマギクを見る天皇、皇后両陛下＝皇居・御所で6日（宮内庁提供）」と説明している（「毎日新聞」2011年10月20日）。

毎年の誕生日の写真は宮内庁から提供され、その際、背景について詳しい説明を受ける。読売と毎日の写真説明はそれに従ったと思われ、「被害も気にかけられていたという」と「伝聞調」で書いているからには、「両陛下が気にかけられている」と宮内庁が説明したのであろう。

共同通信の配信では「誕生日に際しての写真は両陛下でその花を見ている場面も選ばれた」となっていて、写真が積極的に選ばれたものであることを物語っている。つまりこの「お話」は皇室側がアピールすることで記事化され、国民の元に届いたのだ。それが、5年後の「再訪」で再び記事にされ、「物語」はさらに成長した。

もっとも私はこれらのことを批判的にばかり見ているわけでもない。

ハマギクのケースで言えば、この写真が選ばれたのは、夫妻から被災地に向けた明確なメッセージだったと思う。ホテル関係者が感激したであろうことは想像に難くないし、被災者全体にとっても、大きな勇気を与えられる物語だっただろう。

天皇や皇后が自分たちとの思い出を大切にしてくれることは、天皇が象徴する国や国民そのものが、自分たちのことを忘れていないということを、明確に連想させてくれるからだ。

令和も「美談の提供」は続くのか？

天皇や皇后が見られ続ける「平成流」を大事にするなら、国民とのふれあいのエピソードを発信し続けることが重要な条件になる。重ねた交流の記憶を再び国民に還元し、繰り返し思い出させることで、記憶を定着させる。それは計算された上での象徴天皇のありようだったと言えなくもない。明仁天皇と美智子皇后は、宮内庁と側近をよく統御し、数々の物語を提示し続けることに成功したと、私は思っている。

しかし、こうしたやり方を徳仁天皇夫妻が「踏襲」するかどうかは別問題だ。令和の時代にそうした「美談の提供」をあえて国民が求めているとも感じられないし、恣意的にメディアを利用するようなことは、何よりも徳仁天皇夫妻には似合わないように思えてならない。

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美智子さまの前で徳仁天皇は“蛇に睨まれた蛙”と評する声も⋯⋯天皇家の「特殊な親子関係」とは？ 続きは以下のリンクからお読みいただけます。

（大木 賢一）