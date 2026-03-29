「みんな大丈夫か？」ケバブ店で“天井崩落”…数秒前に異変察知し間一髪で避難　断食明けの食事準備中と重なり人的被害なし　トルコ

トルコにあるケバブ店で、天井が崩落する瞬間がカメラにとらえられた。

直前に異変に気づいた従業員たちは避難していて、間一髪で難を逃れていた。

店は断食明けの準備中で、まだ食事の時間ではなかったことが人命を救った可能性があるという。

ケバブ店で天井崩落の瞬間

トルコ・サカリヤのケバブ店で2月22日に撮影されたのは、どこからか響き渡る異様な音に騒然とする店内だ。

すると次の瞬間、つり天井が大きな音を立てて崩落した。

店内にいた人たちは、はたして無事だったのか？

撮影された映像では店内にいた男性が、「みんな大丈夫か？」と周囲の安否を気遣う声も残っていた。

あらためて事故直前の映像を確認すると、天井の異変に気づいたスタッフたちが店の外へ逃げたり、別の部屋に移動する様子が見られた。

そのわずか数秒後に天井は崩落したのだった。

断食明けの準備中で…奇跡的に被害出ず

現地メディアによると、当時店にいた人は全員、間一髪のところで安全な場所に避難していた。

中には壁際に身を寄せ、難を逃れた従業員も見られた。

誰もがれきの下敷きにならずに済み、けが人もいなかったという。

事故が起きた当時、店内は断食明けにとる食事「イフタール」の準備中だった。

現地メディアは、「事故がイフタールの時間帯に起きなかったことで人命被害を防いだ」と伝えている。

（「イット！」 3月24日放送より）