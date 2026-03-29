「入手困難？！」娘が並んでゲットしたカプセルトイの品を紹介「つけるだけでめちゃ可愛くなる」

元ギャルママモデルでタレントの日菜あこが28日に自身のアメブロを更新。娘が並んでゲットしたカプセルトイの品を紹介した。

この日、日菜は「入手困難？！大人気の目印アクセサリー」というタイトルでブログを更新し、19歳の娘から「『すっごい並んでガチャしたんだよ！』と、言って持ってきた」というカプセルトイの品を貰ったことを報告。『ハローキティ めじるしアクセサリー』を写真とともに紹介した。

続けて「1人2回まで」という制限があったそうで「チャーミーキティ・日焼けキティが、当たったらしく1つ私にくれました」と説明。娘によると「ある場所はどこも行列らしいです！！」と、その人気ぶりを伝えた。

その後に更新したブログでは、早速もらったアクセサリーを愛用のリップグロスに付けたことを報告し「つけるだけでめちゃ可愛くなるから目印アクセサリー集めたくなる気持ちわかる」とコメント。グロスは「DIOR 77番だよ」と明かし「塗るだけでちゅるちゅるキラキラで超かわいい唇になれる」とその使用感についても絶賛した。

最後に「可愛い塗り方があるのでまた明日塗ったら紹介しますね」と予告し、ブログを締めくくった。