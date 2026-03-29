「大満足」家族3人で3泊10万円以下の大阪のホテルを絶賛「素晴らしすぎる」

料理研究家の桜井奈々が28日に自身のアメブロを更新。家族での大阪旅行で宿泊したホテルと、その驚きの価格を明かした。

この日、桜井は「今回も去年の夏に引き続きグランドプリンスホテル大阪ベイ！！」と報告し「本当に素晴らしい 景色よすぎる。大阪の街中から少し離れてるので静か」とお気に入りのホテルであることを紹介。部屋のタイプは「クラブプレミアムツイン」だったといい「夜の雰囲気が最高！」と絶賛した。

続けて、ラウンジも「広々で快適」と述べ「夫と入れ替わりだったので見てないですが、さぞ、、呑んだことでしょう。。笑 我が家かなりのアルコール代節約。ラウンジ大感謝」とつづった。

また、朝食も「レストランの天井高くて開放感 お料理も和洋豊富」と満喫した様子で「3泊4日大満足！！我が家的にお気に入りホテルトップ3に入りました」とコメント。気になる宿泊費については「春休み真っ只中に3人で宿泊して、、、ラウンジ使えて、、、10万円以下」と明かし「素晴らしすぎる」と感動した様子を見せた。

最後に「大阪旅行予定の方！！ぜひ！」と呼びかけ「滋賀直行予定が、、新世界に。大阪に引き込まれてる」と旅行の様子をお茶目につづり、ブログを締めくくった。