Ｊ１神戸ＭＦ飯野七聖（２９）が今年１月、サッカースクール「ＷＥＬＬＶＩＳＩＯＮＥＤ ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＡＣＡＤＥＭＹ」を立ち上げた。元Ｊリーガーがセカンドキャリアとしてスクールを設立するケースは多いが、現役選手として新たなチャレンジを決断した胸の内を聞いた。

神戸市北区。神戸のクラブハウスから車で約３０分移動した先に「ＷＥＬＬＶＩＳＩＯＮＥＤ ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＡＣＡＤＥＭＹ」の練習場がある。スクールのテーマは“個人で解決する力”を徹底的に鍛え抜くこと。１人ひとりの課題や成長に目を向けるため各クラスの定員は小学生２０〜２４人に限定し、「本気で向き合う環境」と「正しい努力の方向性」を提示している。

「大事にしていることは個人の成長。シュートやドリブルを極めるのも個人の成長だと思うんですけど、そうした技術は自主練でもできる。気持ち次第でいくらでも取り組めると思います。１人での練習では得られないサッカーの本質、具体的にはボールの奪い方や（ＤＦは）どのくらいの距離まで（相手に）寄せたらいい、とかエリアごとの正しい立ち位置やポジショニング。そういったことを教えられる場所を目指してます。本気で上に行きたい、現状の立ち位置を変えたい。そんな選手にぜひ来てほしい」

以前から育成年代への指導に興味はあったというが、本格的にスクールを立ち上げるきっかけはコーチングスタッフ・高山拡氏（３５）との出会いだった。

「これまでも（地元の）新潟で子どもたちにサッカーを教える機会があったので興味はありました。サッカースクールってたくさんの人数でドリブルとかシュートとか何か特化したものを学ぶ場所、っていうイメージがあったなかで、高山さんはサッカーの原理・原則から具体性を持って、本気で熱意のあるピリッとした空間を作っていた。僕が思っていた『楽しいスクール』ではなく、本気で成長する場所としてやるのであればやってみたい、と」

現役選手として活動する、このタイミングでの設立。背景には「今だからこそより伝えられる」という考えがある。

「なぜヴィッセルがリーグ連覇できたかと言えば、基本的な技術が高いことは当たり前として、その上で戦うところや集中力、ボールがないところでどれだけ準備するか。そこが他のチームよりも研ぎ澄まされていたからだと思ってます。その一員として毎日練習して感じた部分で、そういう環境に身を置かないとなかなか学ぶことができない。プロで本当にたくさんの経験をしてきたけど、Ｊ１の舞台でプレーしている経験を伝えられるのは、今が一番重みがある。だから（引退を）待つ必要はないのかな、という気持ちもあってスタートしました」

オーナーである飯野に代わり、普段のトレーニングで指揮を執るのは高山コーチ。育成年代全てのカテゴリーを指導してきた経験を持つが、このスクールでは飯野と密にコミュニケーションを取りながら方針を決めている。

「サッカースクールに入る＝そのスクールに染まらないといけないっていう文化があるんですけど、選手としての伸び率は人それぞれ。組織に染まるんじゃなくて、それぞれがちゃんと伸びるスクールがここです、という環境を僕らは作りたかった。そこが飯野とはマッチしましたね」

飯野は練習の合間、スクール中の映像を振り返り、具体的にフィードバックするための動画も編集している。スクールのホームページも自ら手がけるなど仕事は多岐にわたるが、負担に感じることはないという。

「子どもたちが本気で夢を追う姿を見ていると、自分ももっと頑張らないとな、という感情になるんです。常に１００％で練習に取り組む、上手くいかないことがあっても諦めずに前進し続ける。子どもたちには常々伝えていることですが、自分自身も体現し続けなければいけないと感じています。サッカー選手は楽しいことだけではない。つらいこと、苦しいことも多い世界です。それでも試合で結果を残した時、勝利した時の感動は他では味わえない特別なもの。だからこそ、子どもたちにはぜひ目指してほしい職業だと思ってます」

スクール生のひとり、建石新太くん（５年）は課題だった守備が改善。「教わったことを（所属する）チームの練習や試合で実践して活躍したい」と声を弾ませた。成長を実感する生徒の存在は、神戸在籍５シーズン目を迎えた飯野にとっても刺激になっている。

「神戸で色んなものを得たからこそ、神戸の地でスクールをやろうっていう気持ちもあった。僕が神戸の選手として頑張らないといけないのは自覚してます。そこはブレずに進みながら、これからも子どもたちが成長できる環境をもっと広げていければいいなと思ってます」

◆飯野 七聖（いいの・ななせい）１９９６年１０月２日、新潟・上越市生まれ。２９歳。上越ＦＣ、新潟ジュニアユース、新潟ユース、国士舘大を経て１９年に群馬に加入。２１年に鳥栖、２２年に神戸に完全移籍。Ｊリーグ公式戦通算１７１試合４得点（３月２９日現在）。１７３センチ、６５キロ。利き足は右。家族は夫人と１女。

◆ＷＥＬＬＶＩＳＩＯＮＥＤ ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＡＣＡＤＥＭＹ クラスは「ＶＩＳＩＯＮ 特別クラス」「ＦＯＣＵＳ 実践クラス」「ＰＲＩＭＥ 基礎クラス」に分かれており、いずれもトレーニングは週１回。現在のスクール生は神戸北校、４月開校の神戸垂水校を合わせて約７０人。インスタグラム（＠ｗｅｌｌｖｉｓｉｏｎｅｄ）でも情報発信中。