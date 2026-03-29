◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）

第５６回高松宮記念・Ｇ１が行われている今日の中京。４Ｒはメインと同じ、芝１２００メートルの未勝利戦だった。

このレースは前半の６００メートルが３４秒３で、２番手でレースを運んだヤマニンフェイエル（２着）とアンジュラフィーユ（３着）が直線で抜け出して競り合うところを、内で脚をためていたメローネが、ゴール前で２頭を差し切って勝利した。勝ち時計は１分８秒８（良）。

今週から芝はＢコースに替わり、傷んだ箇所がカバーされて速い時計の決着が多い。あまり外を回すと厳しいコンディションだ。もちろん、Ｇ１はさらにペースが速くなる。狙い目は内目の差し馬か。

そこで４Ｒを勝った松山弘平騎手が乗る＜１＞パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）が良さそう。理想は内で脚をためて、直線でうまくさばきたい。松山騎手も４Ｒでいいイメージができたはず。

さらに前崩れの流れになれば、＜３＞エーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英智厩舎）や、＜４＞ダノンマッキンリー（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎）らの差し込みもある。