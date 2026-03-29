和田アキ子『アッコにおまかせ！』40年の歴史に幕 涙と笑いの最終回でギネス更新
歌手でタレントの和田アキ子がMCを務めるTBS系『アッコにおまかせ！』（日曜前11：45）が3月29日、最終回を迎えた。1985年10月の放送開始から約40年6カ月、通算1963回を重ねた長寿番組は、ギネス世界記録更新という節目とともに幕を下ろした。
【番組カット】朝のルーティン公開！ラジオ体操する和田アキ子
同番組は『ゆうYOUサンデー！』を前身にスタートし、和田の歯に衣着せぬ発言を軸に、昭和・平成・令和の3時代にわたり日曜昼の定番として親しまれてきた。和田が保持する「生放送バラエティー番組同一司会者最長放送」は2020年9月に認定されており、この日の放送で40年174日に到達。番組内ではギネスワールドレコーズジャパンから表彰が行われ、「嬉しいです。だって、世界記録でしょ！これ！めっちゃうれしいです。ありがとうございます!!」と笑顔を見せた。サプライズでの発表だったといい、「聞かされてなかったんで、すごく今、心臓バクバク」と驚きを語った。
エンディングでは「40年ご覧いただきありがとうございました。自分でもやらせてもらえるとは思っていなかった」と振り返り、「ここまで来られたのはスポンサー、スタッフ、レギュラーや準レギュラーの皆さん、そして何より視聴者の皆さんのおかげ」と感謝を述べた。「40年間やれたことは誇り」と語りつつ、「この番組は区切りだが、まだまだやりたいことがある。新しい番組で皆さんに会えることを願っている」と今後への意欲も見せた。
涙ぐみながら「感無量になっております」と声を震わせる一方、「こんなことではダメなんですよね…誰か殴るやつ」と冗談を飛ばし、スタジオを笑いに包む場面もあった。共演の出川哲朗は「らしい終わり方でいいじゃないですか」とコメントし、和やかな空気の中で進行。最後は「また元気に皆さんと違うところでお会いしたいと思います。心からありがとうございました」と締めくくり、全員で「アッコにおまかせ！」とタイトルコールし、40年の歴史に幕を閉じた。
なお、後番組として、くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務める新情報番組『上田晋也のサンデーQ』がスタート予定。長年親しまれた“日曜昼の顔”は、新たな形へと引き継がれる。
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同番組は『ゆうYOUサンデー！』を前身にスタートし、和田の歯に衣着せぬ発言を軸に、昭和・平成・令和の3時代にわたり日曜昼の定番として親しまれてきた。和田が保持する「生放送バラエティー番組同一司会者最長放送」は2020年9月に認定されており、この日の放送で40年174日に到達。番組内ではギネスワールドレコーズジャパンから表彰が行われ、「嬉しいです。だって、世界記録でしょ！これ！めっちゃうれしいです。ありがとうございます!!」と笑顔を見せた。サプライズでの発表だったといい、「聞かされてなかったんで、すごく今、心臓バクバク」と驚きを語った。
涙ぐみながら「感無量になっております」と声を震わせる一方、「こんなことではダメなんですよね…誰か殴るやつ」と冗談を飛ばし、スタジオを笑いに包む場面もあった。共演の出川哲朗は「らしい終わり方でいいじゃないですか」とコメントし、和やかな空気の中で進行。最後は「また元気に皆さんと違うところでお会いしたいと思います。心からありがとうございました」と締めくくり、全員で「アッコにおまかせ！」とタイトルコールし、40年の歴史に幕を閉じた。
なお、後番組として、くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務める新情報番組『上田晋也のサンデーQ』がスタート予定。長年親しまれた“日曜昼の顔”は、新たな形へと引き継がれる。