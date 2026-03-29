歌手の和田アキ子が２９日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）最終回に生出演した。

来月４月１０日に７６歳を迎える和田はエンディングで和田は「アッコにおまかせ！４０年迎えましたけど、ご覧いただきましてありがとうございました」と万感を込め切り出すと、最後のあいさつを行った。

以下は和田のラストメッセージ全文。

「自分でも４０年は続く…やらせてもらえるとは思ってなかったんですけれども、やっぱり、ここまで来れたのは、やっぱりスポンサーになっていただいた会社の皆様、そしていつも私を盛り上げてくれるスタッフの皆様。そして今日もそうですけれども、１回でもレギュラー…３０年やっても準レギュラーの皆さんが本番になると、みんな盛り上げてくれて、その人たちのおかげもありますけれども、何よりも今、冷静に考えると、この４０年前からのこの日曜日のお昼１１時４５分にチャンネルを合わせていただいて、ご覧いただいた視聴者の皆さんのおかげだと思っております。ありがとうございました。

生放送で４０年間やれたことを自分の中で誇りに思っております。この番組は一応、区切り…今日で区切りですけれども、まだまだあの私には、やりたいこともあって、歌ももっと勉強して、皆さんにも褒めていただきたいし、いろんな人と知り合って、また新しく番組で皆さんに会えることを願っております。

ちょっと今、ちょっと感無量になっておりまして、こんなことではダメなんですよね？誰か殴るヤツ…本当にじゃあ、１人ずつビンタでいい？」

ここで出演者が突っ込みスタジオは笑いに包まれた。そして改めて和田は言葉を紡いだ。

「あのまた元気に…元気にっていうか、皆さんと一緒に違うところでお会いしたいと思います。心からです。本当にありがとうございました」

そして「最後です。アッコにおまかせ！」の大合唱で番組は終了した。

１９６３回目となった最終回では、スタジオに「準レギュラー」を務める出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山、陣内智則、井戸田潤、「囲碁将棋」文田大介＆根建太一、「見取り図」盛山晋太郎＆リリー、「ニューヨーク」嶋佐和也＆屋敷裕政、朝日奈央、岡田紗佳、中川安奈、山之内すず、なえなの、立花琴未（ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ）、白石まゆみ（ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ）が出演した。

番組では、過去の名場面をＶＴＲで放送。さらにスタジオでは２０２０年９月にはギネス世界記録に認定された「生放送バラエティー番組、同一司会者最長放送」を「４０年１７４日」に更新したことが表彰された。また出演者全員で和田の代表曲「あの鐘を鳴らすのはあなた」を合唱。最後は和田も加わり歌唱しスタジオは感動に包まれた。

「アッコに―」は、１９８５年１０月６日に「アッコ古舘のあっ！言っちゃった！」の後番組としてスタート。和田の歯に衣着せぬ発言で人気を集め、昭和、平成、令和の３年代にわたって日曜の昼を盛り上げてきた。最高視聴率は８９年３月５日放送の２０・２パーセント（世帯。ビデオリサーチ社調べ）。同局に多大な貢献を果たした和田は今年３月にＪＮＮネットワーク協議会で特別功労賞を受賞した。

来週からの後番組は、お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也がＭＣを務める情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）がスタートする。