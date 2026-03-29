姉妹のグラビアアイドル「エリマリ」こと、姉のErika（25）と妹の百瀬まりな（24）が29日、都内で、初の写真集「fericire」（講談社）の発売記念記者会見を行った。

Erikaは「（昨年3月に）6年ぶりにグラビアに復帰してから写真集を出すのが目標だった。すごくうれしい」。まりなも「私もうれしい。写真集を手にした時は感動しました」と続いた。

2人は父が日本人で母がルーマニア人。まりなは「お母さんが（自宅の部屋の中に）『エリマリ博物館を作りたい』と言ったのがうれしかったです」。

写真集のタイトル「fericire」については、Erikaが「ルーマニア語で『幸せ』の意味。私たち姉妹は一緒にいて幸せなのですが、この本を手に取った人たちも『fericire』を感じて欲しかった」と説明した。

こだわったことは、まりなが「姉妹愛です。今回は自然体で撮影をして、2人の“す”のからみにフォーカスした」と話した。

今後、チャレンジしたいことは、まりなが「テレビや雑誌などいろいろなお仕事をしたい。仕事の幅を広げたい」。Erikaは「私も一緒です。グラビアだけじゃなくてソロのお仕事も。2人でももっとやりたい」と意気込みを明かした。

ロケ地はベトナムのリゾート地・フーコック島。“最後の秘境”と呼ばれる島で、身も心も解放的になり、艶やかなTバックランジェリーや無邪気に戯れる姿をたっぷりと披露した。