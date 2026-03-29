ロックバンドNovelbrightのギタリスト沖聡次郎（31）と、フリーアナウンサーで「まつかよ」の愛称でプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の人気リポーターとしても知られる松本圭世（36）が29日、インスタグラムを更新し結婚を発表した。

沖と松本アナは「いつも応援してくださる皆さまへ この度、沖聡次郎と松本圭世は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と連名の文章で結婚を発表した。「また、結婚後、新たな命を授かりました。未熟な二人ではございますが、家族として支え合い歩んでまいります」と妊娠も報告した。

「これからも、支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、より一層活動に励んでまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。沖聡次郎 松本圭世」と報告を結んだ。

また、松本アナは自身のインスタグラムで「お仕事については体調と相談しつつ以前よりはゆっくりとしたペースにはなりますが続けて行く予定です」と今後について言及し「突然の発表で驚かせてしまったとは思いますがこれからも夫婦共々応援していただけたら幸いです」と呼びかけた。