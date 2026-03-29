「今日好き」清水あす香、透明感あふれるすっぴん公開「可愛すぎて衝撃」「肌綺麗すぎ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた清水あす香が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴん姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」19歳美女「可愛すぎて衝撃」透明感溢れるすっぴん
清水は「今日は久々にアラームかけずに起きてすっぴんで家事色々したの〜」と報告。フィルター越しではあるものの、ナチュラルな素顔が際立つ姿を公開した。さらに「撮りたいTikTok色々あるのに最近盛れなくて撮れてないごめんなさい」とコメントし、近況を伝えている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて衝撃」「十分盛れてます」「肌綺麗すぎ」「ナチュラルな感じもめっちゃ可愛い」「すっぴんで家事…最高か」「TikTok楽しみに待ってます」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。清水は「セブ島編」「プーケット編」「卒業編2025inシンガポール」に出演した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「可愛すぎて衝撃」透明感溢れるすっぴん
◆清水あす香、すっぴん姿を披露
清水は「今日は久々にアラームかけずに起きてすっぴんで家事色々したの〜」と報告。フィルター越しではあるものの、ナチュラルな素顔が際立つ姿を公開した。さらに「撮りたいTikTok色々あるのに最近盛れなくて撮れてないごめんなさい」とコメントし、近況を伝えている。
◆清水あす香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて衝撃」「十分盛れてます」「肌綺麗すぎ」「ナチュラルな感じもめっちゃ可愛い」「すっぴんで家事…最高か」「TikTok楽しみに待ってます」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。清水は「セブ島編」「プーケット編」「卒業編2025inシンガポール」に出演した。（modelpress編集部）
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