唐沢寿明がアフロの司会者役を怪演 映画『ミステリー・アリーナ』狂気がにじむ場面写真解禁
ミステリー作家の深水黎一郎による同名小説を、俳優の唐沢寿明を主演に迎え、堤幸彦監督が実写映画化した『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）より、不穏な空気を漂わせる場面写真8点が一挙解禁された。
【画像】映画『ミステリー・アリーナ』場面写真
主演の唐沢は、全国民が熱狂する生放送の推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の司会者・樺山桃太郎役を務め、毒舌とアフロヘアーで解答者を煽る異色キャラクターを“怪演”。
番組アシスタントのモンテレオーネ怜華をトリンドル玲奈が演じるほか、賞金100億円を狙う解答者として芦田愛菜、鈴木伸之、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子が出演。さらに、芦田演じる一子にしか見えない謎の存在・サンゴを三浦透子、過去の優勝者・大穴を宇野祥平が演じる。
解禁された場面写真では、華やかな番組セットでアシスタントのモンテレオーネ怜華と踊る樺山の姿のほか、一子を鋭くにらみつける場面や銃を構える姿も確認でき、司会者の裏に潜む不穏な一面が浮かび上がる。
さらに、サンゴが何かをたくらむように微笑んでいるカットや、ギャンブル（鈴木）が銃を構える後ろで怯えているような大穴と一子の姿、番組で出題される問題「嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件」の殺人シーンなども収められている。
「犯人を当てれば100億円」という破格の設定の裏で何が起きているのか――。ハイテンションな司会者とは対照的に険しい表情を浮かべる解答者たちや、銃を構える姿など、不穏なカットの数々からは、推理ショーの裏に潜む狂気が浮かび上がる。樺山が仕掛ける謎の真相は、劇場で明かされる。
【画像】映画『ミステリー・アリーナ』場面写真
主演の唐沢は、全国民が熱狂する生放送の推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の司会者・樺山桃太郎役を務め、毒舌とアフロヘアーで解答者を煽る異色キャラクターを“怪演”。
解禁された場面写真では、華やかな番組セットでアシスタントのモンテレオーネ怜華と踊る樺山の姿のほか、一子を鋭くにらみつける場面や銃を構える姿も確認でき、司会者の裏に潜む不穏な一面が浮かび上がる。
さらに、サンゴが何かをたくらむように微笑んでいるカットや、ギャンブル（鈴木）が銃を構える後ろで怯えているような大穴と一子の姿、番組で出題される問題「嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件」の殺人シーンなども収められている。
「犯人を当てれば100億円」という破格の設定の裏で何が起きているのか――。ハイテンションな司会者とは対照的に険しい表情を浮かべる解答者たちや、銃を構える姿など、不穏なカットの数々からは、推理ショーの裏に潜む狂気が浮かび上がる。樺山が仕掛ける謎の真相は、劇場で明かされる。