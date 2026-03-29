日テレ滝菜月アナ、200時間の“修行”を経て資格取得 動画でヨガ姿…「自分ことを考える時間も余裕もなくなってしまっていた」

日テレ滝菜月アナ、200時間の“修行”を経て資格取得 動画でヨガ姿…「自分ことを考える時間も余裕もなくなってしまっていた」