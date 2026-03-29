日テレ滝菜月アナ、200時間の“修行”を経て資格取得 動画でヨガ姿…「自分ことを考える時間も余裕もなくなってしまっていた」
日本テレビの滝菜月アナウンサー（32）が29日、自身のXを更新し、ヨガ講師の資格を取得したと明かした。
【動画】日テレ滝菜月アナ、ヨガ修行の様子
「ヨガ講師の資格を取得しました 200時間のカリキュラムは長い道のりでしたが、とても充実した楽しい日々であっという間でした！」と報告した。
YouTube「ディップス チャンネル」に公開された動画では、滝アナの本格的なヨガ修行の様子を紹介。
挑戦について、滝アナは「子どもも大好きだから全力で向き合いたいし、仕事も自分で決めたことだから大切にしたいって、どっちも全力でやっていたら本当に時間が足りなくて、自分ことを考える時間も余裕もなくなってしまっていた」と説明。
「これ以上頑張りすぎると、もう無理が生じちゃうって、その限界に追い込まれていることにも気がつけていなかったみたいな瞬間があった」、「自分の心と体にちゃんと向き合わないといけない」と明かした。
ヨガを通じて心と体の変化を実感し、「これをもっとポーズも含めて、いつか先生として広める、伝える側になれるように、もっともっと深く学んでいきたい」「楽しみたい」と語った。
【動画】日テレ滝菜月アナ、ヨガ修行の様子
「ヨガ講師の資格を取得しました 200時間のカリキュラムは長い道のりでしたが、とても充実した楽しい日々であっという間でした！」と報告した。
YouTube「ディップス チャンネル」に公開された動画では、滝アナの本格的なヨガ修行の様子を紹介。
挑戦について、滝アナは「子どもも大好きだから全力で向き合いたいし、仕事も自分で決めたことだから大切にしたいって、どっちも全力でやっていたら本当に時間が足りなくて、自分ことを考える時間も余裕もなくなってしまっていた」と説明。
「これ以上頑張りすぎると、もう無理が生じちゃうって、その限界に追い込まれていることにも気がつけていなかったみたいな瞬間があった」、「自分の心と体にちゃんと向き合わないといけない」と明かした。
ヨガを通じて心と体の変化を実感し、「これをもっとポーズも含めて、いつか先生として広める、伝える側になれるように、もっともっと深く学んでいきたい」「楽しみたい」と語った。