高齢者のひとり暮らしは、健康管理やお金のことなど数多くの不安があります。しかし、これまで70年近くにわたってひとり暮らしを続けてきた88歳のイラストレーター・田村セツコさんは、「ひとりで生きることは、寂しさや孤独や、認知症の不安を抱きしめながら、それでも楽しんで暮らす冒険です」と前向きに語っています。そこで今回は、田村さんの著書『最後までひとり暮らし』から抜粋し、再編集してお届けします。

【写真】セツコさん「一緒にいても一緒じゃないと感じる相手も、人生にはいます」

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一緒にいても一緒じゃない、ひとりでいてもひとりじゃない

わたしの周りには、いわば「木のようなレベル」みたいな人たちがいるの。

幹がどっしりしていて、枝葉がのびやかで、風が吹くと気持ちよく揺れる木。

そういう「木のようなレベル」の女性たち。

しっかりしていて、芯があって、見た目も考え方も、どこかおしゃれ。

年齢を重ねた女性のひとり暮らしって、本当はそういう感じが似合うんだと思うのよ。

あるとき、その中のおひとりが、面白いことをいったんです。

「一緒にいても一緒じゃない、ひとりでいてもひとりじゃない。」って。素敵。

まるで、短い詩か、つぶやきのタイトルみたいでしょう？

「ひとりでいてもひとりじゃない」の正体

わたしが池袋コミュニティーカレッジで教えている絵日記教室の生徒さんの、あべなるみさん。

家族と一緒に暮らしているときでさえ、「一緒にいても心がバラバラ」ということがあるわよね。



『最後までひとり暮らし』（著：田村セツコ／明日香出版社）

逆に、ひとりで部屋にいるのに、周りに本が山ほどあって、お気に入りのバッグや小物に囲まれていると、「あら、ぜんぜん寂しくない。むしろ賑やか」と感じることもあるじゃない。

本棚からこぼれ落ちそうな本たち、壁にかかった絵、椅子の背もたれにかけたストール。それらがいろいろ話しかけてきたりして。

そういうもの全部が、「一緒に暮らしている仲間」みたいに見えてくるのね。

これが、「ひとりでいてもひとりじゃない」の、ちょっとおしゃれな正体じゃないかしら。

ひとりでいてもひとりじゃない。一緒にいても一緒じゃない

一方で、「一緒にいても一緒じゃない」と感じる相手も、人生にはいます。

同じ部屋にいて、同じテレビを見て、同じごはんを食べていても、心の方向がぜんぜん違っていたら、あれはあれで、けっこう孤独よね。

そう思うと、「孤独は嫌いなのに、ひとりは好き」という、ちょっとややこしい気持ちも理解できる気がするわ。

わたしが以前出した本につけそうになったタイトルは、『ひとりでいてもひとりじゃない。一緒にいても一緒じゃない』という、ずるずる長くて、どこかおしゃれで、ちょっといびつなもの。

編集さんに見せたら、きっと頭を抱えられたでしょうね（笑）。

でも、そういう長いタイトルって、人生そのものみたいで、わたしは嫌いじゃないんです。

家族のためをやめてみる、自分のために生きてみる

そうやって自分の「ひとり」を楽しむ生き方は、もちろんマイペースよ。けれど、それは決して、誰かをないがしろにする生活とは違うの。

家族と暮らしている人だって、パートナーがいる人だって、お互いに譲り合ったり、義務的なことをきちんとやったりしながら暮らしているわよね。

ごはんを作ったり、洗濯をしたり、病院に付き添ったり。

そういう「家族のため」「パートナーのため」にすることを、一回サボって、何もしないでゴロゴロしているときのあの幸福感！

あの瞬間こそ、「黄金の右手をこっそり休ませている時間」だと思うのよ。

右手が働き者だからこそ、ときどき床に寝転がしちゃって、「今日はもう起き上がれません」といいたくなるわ。

その気持ちも、ちょっとした贅沢ってことね。

※本稿は、『最後までひとり暮らし』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。