3月28日・29日に「AnimeJapan 2026」が東京ビッグサイトにて開催され、会場内「日本テレビ×VAP」ブースには、ブシロードのメディアミックスプロジェクト『BanG Dream! It's MyGO!!!!!/Ave Mujica』が出典。TVアニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』（以下、『It's MyGO!!!!!』）と、『BanG Dream! Ave Mujica』（以下、『Ave Mujica』）のフォトスポットや、キャスト陣のトークイベントが実施された。

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トークイベントに登壇したのは、高松燈役の羊宮妃那、椎名立希役の林鼓子、ドロリス／三角初華役の佐々木李子の3名。アニメシリーズ最新作や、過去のライブの思い出など、ここでしか聞けない貴重なトークが「AnimeJapan」の熱狂とともに語られた。今回は、3月28日に行われたトークの内容をお届けする。

ライブのような盛り上がりをみせたトークイベント

トークのMCを務めたのは林。一足早くステージに上がった林は、羊宮と佐々木について「私がいつも呼んでいる名前で呼んでほしい」と観客に呼びかけ、それぞれ「ようちゃん！」「りこち！」と歓声に包まれながら2人も続いてステージに現れた。羊宮と佐々木はトークイベントで共演するのは今回が初だという。

冒頭では、新TVアニメシリーズが日本テレビ系全国ネットで放送されることに触れ、佐々木は「私は秋田県出身なんですが、秋田でもリアルタイムで家族も観れちゃうし、Ave MujicaとMyGO!!!!!がより広がってくれるのがすごく嬉しいです」と喜びを示した。一方の羊宮は「なんでまだあと1年あるんだろう（笑）？」と期待感を述べつつ、「2026年も始まったばっかり……でもね、きっとあっという間ですよ。だからこそ“一瞬一瞬”を大切にしたいと思います」と、作中のキーワードになぞらえてコメント。

林が「私たちのアニメは、ストーリーはもちろんですけれど、ライブシーンにもすごく気合いが入っています」と切り出し、AnimeJapan特別映像として過去のライブシーンの編集映像が流された。最初に流されたのは『It's MyGO!!!!!』で披露された「迷星叫」のライブシーン。林がアフレコ時の思いについて尋ねると羊宮は、「初々しい燈ちゃんが映っていて、ちょっと感慨深くなっています」と当時の思いを振り返った。

「せっかくなので、Ave Mujicaのほうも観ていただきましょうよ！」と林が切り出すと、Ave Mujicaの楽曲として披露されたのは「顔」。ライブでも定番曲となっている同曲にあわせて、佐々木が席を立って歌い出してしまったので「あれ、LIVE会場？ みんなこんな感じでノってるんだ……！ LIVEになっちゃった」と羊宮がツッコミを入れていた。観客のほうもコールにバッチリ応じたり軽くヘドバンをする者も現れ、ちょっとしたミニライブのような盛り上がりをみせた。

続いてモニターに映し出されたのは、MyGO!!!!!とAve Mujica、リアルバンドとしての初のライブシーン。「そろそろ4年前になる……」と林がこぼしながらMyGO!!!!! 1st LIVEでの「迷星叫」が映し出される。「当時はイヤモニもなくて、自分の声も聴こえない状態で歌っていた」と、羊宮は当時の環境を振り返った。また、同ライブのアンコールで初めての演奏を果たした林は「この『迷星叫』は忘れられない」と語る。

Ave Mujicaの0th LIVEで披露された「Ave Mujica」の映像が映し出されると、林は「（佐々木の）髪が短い！」「金髪じゃないのが懐かしい」と、親交が深い2人ならではのコメントを寄せた。

また、佐々木はMyGO!!!!!が披露した、Poppin'Party「ティアドロップス」のカバー演奏に言及。佐々木もアニメ『It's MyGO!!!!!』で燈役のオーディションを受けており、その際「ティアドロップス」を歌唱していたが「ようちゃんが演じる燈ちゃんの歌を聴いたときに、“燈役はようちゃんにしかできない”と感動して、鳥肌が立って……」と当時を振り返った。対して林が「でもドロリスと初華も李子にしかできないよ……！」と返すと、オーディエンスから歓声が。続けて「だってそうでしょ。立希も“誰でもできますよ”なんてぜったい言いたくない。立希は私だから！」と役に対する熱意を叫ぶと、この日最大の拍手と歓声が沸き起こった。

2月にはMyGO!!!!!×Ave Mujicaのツーマンライブ『“moment / memory”』が開催されており、同ライブの振り返りとして、MyGO!!!!!「歌いましょう鳴らしましょう」とAve Mujica「Choir ‘S’ Choir」の映像が。直近のイベントを振り返りつつ、今後のライブについての意気込みが明かされた。

続編TVアニメについては佐々木が「もう闇を超えた深淵。真っ黒すぎて誰も予測できないと思います。私もアフレコ中に時が止まりました」と、前作に引き続いてカオティックな物語を示唆するコメントを残した。羊宮も「やっぱみんな人間なんだな……！ って。みんなのいろいろな部分が垣間見えて、“燈ちゃんってこういう子だな”って自分が決めつけるのはよくないなと、改めて再認識させてもらいました」と役作りの姿勢を語った。

なお林によれば「立希ちゃんすっごいかわいいですよ！」とのこと。羊宮、佐々木はともに「MCありがとう……！」と林への感謝を示し、イベントは盛況のうちに終幕した。（文＝徳田要太）