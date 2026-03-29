ユニクロ「UT」ディズニーデザインに新作！ 『101匹わんちゃん』などクラシックな4種が登場
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月6日（月）から、ディズニー作品などの人気キャラクターたちをデザインした「マジック フォー オール アイコンズ」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】プーさんのボーダーデザインもかわいい！ 新作Tシャツ一覧
■アイコニックキャラクターが大集合
今回発売される「マジック フォー オール アイコンズ」は、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの作品に登場するキャラクターをアイコニックなポーズやロゴで表現したコレクション。
ラインナップには新たなデザイン全4種類が加わり、細めのボーダーにくまのプーさんやミッキーマウスのワンポイント刺しゅうを施したカジュアルなTシャツが展開される。
また、ディズニー作品『101匹わんちゃん』と『ピノキオ』がリンガーTになって登場。シンプルでありながらクラッシックアートも楽しめる存在感抜群の1枚に仕上がっている。
【写真】プーさんのボーダーデザインもかわいい！ 新作Tシャツ一覧
■アイコニックキャラクターが大集合
今回発売される「マジック フォー オール アイコンズ」は、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの作品に登場するキャラクターをアイコニックなポーズやロゴで表現したコレクション。
ラインナップには新たなデザイン全4種類が加わり、細めのボーダーにくまのプーさんやミッキーマウスのワンポイント刺しゅうを施したカジュアルなTシャツが展開される。
また、ディズニー作品『101匹わんちゃん』と『ピノキオ』がリンガーTになって登場。シンプルでありながらクラッシックアートも楽しめる存在感抜群の1枚に仕上がっている。