【セルジオ越後】スコットランド戦に価値はあったのか？ “11人交代”に疑問、W杯の参考にならないよ。このレベルの相手には勝って当たり前だ

【セルジオ越後】スコットランド戦に価値はあったのか？ “11人交代”に疑問、W杯の参考にならないよ。このレベルの相手には勝って当たり前だ