『正反対な君と僕』第2期、7月5日放送決定！PV公開
テレビアニメ『正反対な君と僕』第2期が、7月5日よりMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時から放送されることが決定した。
【動画】公開された『正反対な君と僕』第2期PV
PVでは、鈴木と谷の“これまで”を辿りながら、ふたりを取り巻く個性豊かな仲間たちと繰り広げる第1期の名場面を凝縮。これまでの歩みを振り返りつつ、第2期への期待を感じさせる映像となっている。
『正反対な君と僕』は、周りの目を気にしてしまう元気女子・鈴木と、自分の意見をはっきり言える物静か男子・谷くんとのラブコメディー。周りの目が気になって普通に接せず、いつも谷くんにダル絡みする片思いの鈴木の様子を描いたストーリーとなっている。
漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて2022年5月より連載がスタートし、2024年11月25日に最終回を迎えた。コミックスの累計発行部数は180万部を突破している。
【動画】公開された『正反対な君と僕』第2期PV
PVでは、鈴木と谷の“これまで”を辿りながら、ふたりを取り巻く個性豊かな仲間たちと繰り広げる第1期の名場面を凝縮。これまでの歩みを振り返りつつ、第2期への期待を感じさせる映像となっている。
『正反対な君と僕』は、周りの目を気にしてしまう元気女子・鈴木と、自分の意見をはっきり言える物静か男子・谷くんとのラブコメディー。周りの目が気になって普通に接せず、いつも谷くんにダル絡みする片思いの鈴木の様子を描いたストーリーとなっている。
漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて2022年5月より連載がスタートし、2024年11月25日に最終回を迎えた。コミックスの累計発行部数は180万部を突破している。
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