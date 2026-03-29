中山秀征の次男・中山脩悟が大学卒業を報告 校舎前での記念写真公開「昼は大学、夜はレッスンという日々」
タレント・中山秀征（58）の次男で俳優の中山脩悟（22）が27日、自身のインスタグラムを更新。大学卒業を報告した。
【写真】「大学を卒業しました！」校舎前での記念写真を公開した中山脩悟
脩悟は学位記を手にした写真をアップし、「大学を卒業しました！大学1年生の12月までは野球に打ち込み、年が明けてからはお芝居を本格的に学び始めました。昼は大学、夜はレッスンという日々。充実した大学生活を送ることが出来たなと思っています」と学生生活を振り返り。
「ここまで育ててくれた両親、支えてくださった先生方、部活動の監督コーチ、そして一緒に過ごしてくれた友人に心から感謝しています」と伝え、「これからも出会いを大切にしながら、たくさんのことを学び、吸収して、役者として人として成長していきたいと思っています。これからの中山脩悟もよろしくお願いします！」と力強く決意をつづった。
この投稿には、「ご卒業おめでとうございます」「これからの活躍期待してます!!」「応援してます」「素晴らしい未来に、幸あれと」といった、卒業を祝福する声と今後の活動への声援などが多く寄せられている。
【写真】「大学を卒業しました！」校舎前での記念写真を公開した中山脩悟
脩悟は学位記を手にした写真をアップし、「大学を卒業しました！大学1年生の12月までは野球に打ち込み、年が明けてからはお芝居を本格的に学び始めました。昼は大学、夜はレッスンという日々。充実した大学生活を送ることが出来たなと思っています」と学生生活を振り返り。
この投稿には、「ご卒業おめでとうございます」「これからの活躍期待してます!!」「応援してます」「素晴らしい未来に、幸あれと」といった、卒業を祝福する声と今後の活動への声援などが多く寄せられている。