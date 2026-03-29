◇MLB ドジャース3−2ダイヤモンドバックス(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースが3試合連続の逆転勝利を飾りました。

初回、先発のタイラー・グラスノー投手は立ち上がりにペービン・スミス選手のタイムリーを浴び、先制点を献上。

直後の攻撃では、1番の大谷翔平選手が左腕のエデュアルド・ロドリゲス投手から四球を選び、開幕から3試合連続出塁。しかし後続が倒れ、得点となりません。

グラスノー投手は3回にも先頭打者に二塁打を許すと、コービン・キャロル選手に犠牲フライを許し、2失点。

打線は3回にミゲル・ロハス選手の安打や大谷選手の四球で1アウト1、2塁としましたが、後続が続けず、なかなか得点が奪えません。

すると6回にはヘラルド・ペルドモ選手の大飛球にライトを守るドジャース新加入のカイル・タッカー選手がホームランキャッチを披露。グラスノー投手もマウンド上でガッツポーズが飛び出します。

直後の攻撃では、タッカー選手がファーストの失策で出塁。1アウトから盗塁で得点圏に進むと、この日2安打のフレディ・フリーマン選手のタイムリーで1点差に迫ります。

8回には2アウトから3番のムーキー・ベッツ選手が四球で出塁。現地3月28日が31歳の誕生日である4番のウィル・スミス選手がフアン・モリーヨ投手から粘って迎えた7球目、高めの158キロをセンターへ逆転2ラン。自ら祝砲をあげます。

9回は新守護神のエドウィン・ディアス投手が2試合連続セーブでゲームセット。ドジャースは開幕3連戦で3試合逆転勝利となりました。

大谷選手は2四球も2打数ノーヒットで、2試合連続無安打。チームは1日空いて31日からガーディアンズ戦となります。