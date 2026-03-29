グラビアアイドルの三田悠貴（27）が29日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

ボディーラインが際立つ体にフィットしたデザインの白い透け感ある長袖トップスにデニムをコーディネートした私服姿をアップ。カフェでリラックスするショットを公開して「おはに〜ん」とつづり、「みんなと会えるイベント ・4／29プール撮影会 ・5／10プール撮影会 ・5／16生誕祭」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「朝から素敵すぎ」「凄い破壊力で目が覚めました」「めちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。