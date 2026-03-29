◆米大リーグ ドジャース３―２ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２８日（日本時間２９日）、開幕３戦目だった本拠地・ダイヤモンドバックス戦でも３試合連続の逆転勝ちを収め、８連勝発進だった昨季に続いて２年連続で開幕３連勝となった。１点を追う８回にスミスが逆転の２号２ランを放った。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は２打数無安打、２四球で１２打席連続安打なしとなった。

先発はドジャースがグラスノーで、ダイヤモンドバックスはＷＢＣベネズエラ代表で決勝・米国戦で先発した左腕のロドリゲス。具アスノーは初回に２死二塁で４番のスミスに左前適時打を浴びて先取点を献上。３回には１死三塁でキャロルの中犠飛で２点のリードを許した。４回からの３イニングは無安打無失点。６回４安打２失点でまとめたが、味方の援護に恵まれず勝利投手の権利はつかめなかった。

開幕から２戦連続で逆転勝ちしたドジャースだったが、初回は先頭の大谷が四球を選んで昨季から続く連続試合出塁を「３４」に伸ばしたが、１死一塁でベッツが三ゴロ併殺打に倒れた。大谷は３回１死一塁でも四球を選んで１死一、二塁とチャンスを広げたが、タッカーとベッツが凡退。２点を追う５回１死一塁の３打席目では二ゴロ併殺打に倒れて、ロドリゲスを攻略することはできなかった。

２点を追う６回には、先頭のタッカーが敵失で出塁すると二盗を決め、２番手右腕のロアイシガから２死二塁でフリーマンが左翼線へ適時二塁打。１点を返して１点差に迫ってなおも２死二塁だったが、Ｔ・ヘルナンデスが空振り三振に倒れた。

大谷は８回先頭の４打席目も一ゴロに倒れて１２打席連続無安打となった。それでも８回２死走者なしからベッツが四球を選んで出塁すると、続くスミスが中堅へ値千金の逆転２号２ラン。この日は来場者にスミスのボブルヘッド人形が配られ、スミスの妻や子供が試合前にグラウンドに現れた”スミスデー”だったとあって、本拠地は大盛り上がりとなった。

あす２９日（同３０日）は試合がなく、３０日（同３１日）からの本拠地でのガーディアンズ３連戦は佐々木朗希投手（２４）、大谷、山本由伸投手（２７）が先発する。