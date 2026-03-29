◆米大リーグ ドジャース３―２ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＷ・スミス捕手が２８日（日本時間２９日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦で１点を追う８回に起死回生の決勝弾となる逆転２ランを放った。１―２の８回２死一塁から完璧に捉えた打球はセンターフェンスを越える逆転弾となった。この日は３１歳の誕生日で、ボブルヘッド人形の配布日で試合前には娘たちが始球式。“主役”の劇的な一発に本拠地ファンは総立ちとなった。試合は最終回に守護神ディアスが３人で締め、２試合連続セーブ。チームはダイヤモンドバックスをスイープし、開幕から３連勝となった。

先発はＴ・グラスノー。初回に、１死から２番キャロルに三塁への内野安打で出塁を許すと、２死二塁から４番スミスに左前適時打を浴び、先制点を献上。さらに３回にはキャロルに犠飛を許して追加点を与え、０―２とリードを許した。だが、４回は４番アレナドから始まる相手打線を３者凡退に抑えると、５回も先頭から２者連続三振を奪って無失点で切り抜けた。

味方打線は６回裏の攻撃にフリーマンの適時二塁打で１点を返し、反撃を開始していた。一方、「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は２打数無安打２四球と快音が響かず、打率１割２分５厘に低下した。