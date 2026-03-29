思い出のコサージュを10年守る。型崩れを防ぐ「簡単お手入れ」のコツ｜【卒業・入学式】

卒業式や入学式で身につけたコサージュ。思い出のつまったアイテムだからこそ、きれいなまま保管して、また次の機会にも使いたいものです。そこで今回は、コサージュを長く楽しむためのお手入れ方法と保管方法をご紹介します。

コサージュのお手入れ方法と保管方法

使用後はブラシや刷毛でほこりを取り除く

表面についたほこりは色がくすむ原因になります。使用後はブラシや刷毛でほこりをやさしく払ってからケースに入れ、直射日光が当たらない、湿度の低い場所で保管しましょう。

汚れが気になるときは中性洗剤でもみ洗い

基本的にコサージュは洗濯NG。汚れてしまった場合は、中性のおしゃれ着洗い用洗剤をぬるま湯に溶かし、やさしくもみ洗いをするか、洗剤液を含ませた柔らかい布で拭き取りましょう。

専用ケースがなければ食品用保存容器で保管

形くずれを防ぐためにはコサージュをつぶさないように保管しなければいけません。そこで役立つのがプラスチック製の食品用保存容器。強度が高いのでつぶれないうえ、積み重ねもできます。

ひと手間のお手入れで、コサージュは長く楽しめます。きれいな状態で、次の出番を迎えましょう。

（『オレンジページ』2025年3月2日号より）

教えてくれたのは ……菊池かおりさん

スタイリスト。トレンドやテイストMIXをきかせた大人のカジュアルスタイルに定評がある。女性誌、広告、ブランドカタログ、タレント衣装で活躍中。プライベートでは中学生の女の子のママ。