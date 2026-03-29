和田アキ子「アッコにおまかせ！」最終回でギネス更新 “40年174日”最長記録に喜び「世界記録でしょ？めっちゃ嬉しいです」
【モデルプレス＝2026/03/29】歌手の和田アキ子が3月29日、自身が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（毎週日曜11：45〜）最終回に生出演。和田がギネス記録を更新し、喜びを語った。
【写真】「アッコにおまかせ！」40周年生放送に登場した大物
この日の放送で、和田が保有していた「生放送バラエティー番組同一司会者最長放送」の記録が“40年174日”となり、記録更新。スタジオではギネスワールドレコーズジャパンからの表彰が行われ、和田は「嬉しい。嬉しいです、だって世界記録でしょ？めっちゃ嬉しいです」と喜びをあらわにした。
この日は、第1回からの名場面やこれまでに登場したゲストなどをVTRで紹介。スタジオには出川哲朗や勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山ら、おなじみの準レギュラー陣が集結した。
同番組は、1984年10月から和田と古舘伊知郎が司会を務めた番組「ゆうYOUサンデー！」としてスタート。1985年4月には番組名が「アッコ古舘のあっ！言っちゃった」に、同年10月には「アッコにおまかせ！」に変更されて現在まで放送されており、40年間多くの人々に親しまれてきた長寿番組として知られている。
なお、2026年4月からはお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務める新情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（毎週日曜ひる11：35〜12：54）がスタートする。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆和田アキ子、ギネス記録更新に歓喜
この日の放送で、和田が保有していた「生放送バラエティー番組同一司会者最長放送」の記録が“40年174日”となり、記録更新。スタジオではギネスワールドレコーズジャパンからの表彰が行われ、和田は「嬉しい。嬉しいです、だって世界記録でしょ？めっちゃ嬉しいです」と喜びをあらわにした。
◆TBS「アッコにおまかせ！」2026年3月で放送終了
同番組は、1984年10月から和田と古舘伊知郎が司会を務めた番組「ゆうYOUサンデー！」としてスタート。1985年4月には番組名が「アッコ古舘のあっ！言っちゃった」に、同年10月には「アッコにおまかせ！」に変更されて現在まで放送されており、40年間多くの人々に親しまれてきた長寿番組として知られている。
なお、2026年4月からはお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務める新情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（毎週日曜ひる11：35〜12：54）がスタートする。（modelpress編集部）
情報：TBS
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